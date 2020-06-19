"Есть, чем полюбоваться": подруга Петросяна похвасталась снимками с юмористом

"Есть, чем полюбоваться": подруга Петросяна похвасталась снимками с юмористом
Евгений Петросян. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Брухунова поделилась с подписчиками фото из личного фотоальбома

Бывшая помощница Евгения Петросяна поделилась личными снимками. Татьяна Брухунова показала памятную книгу с фотографиями, на которых в том числе оказался и юморист. Альбомом подруга артиста похвасталась в соцсетях.

На обложку книги Брухунова поместила снимок Петросяна. В "Инстаграм"-историях она показала и содержимое альбома: распечатанными кадрами за прошедший год.

По словам подруги юмориста, в фотокниге оказались и снимки из путешествия в Барселону, и "вкусняшки" с цветами, и многие другие памятные моменты. На видео, снятом Брухуновой, можно разглядеть совместные фотографии с Петросяном на фоне моря. Вероятно некоторые из них были сделаны во время путешествия в Арабские Эмираты, где, по слухам, у Петросяна и Брухуновой родился ребенок.

"В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться",

заключила Татьяна. В "Инстаграм" она также опубликовала пост с отдельно запечатленной обложкой альбома. В описании к публикации она призналась, что любит хранить семейные воспоминания именно в формате книги.

Ранее журналистам удалось выяснить, что на самом деле Петросян и Брухунова живут раздельно.

Карина СИРАЗОВА

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