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Бывшая помощница Евгения Петросяна поделилась личными снимками. Татьяна Брухунова показала памятную книгу с фотографиями, на которых в том числе оказался и юморист. Альбомом подруга артиста похвасталась в соцсетях.
На обложку книги Брухунова поместила снимок Петросяна. В "Инстаграм"-историях она показала и содержимое альбома: распечатанными кадрами за прошедший год.
По словам подруги юмориста, в фотокниге оказались и снимки из путешествия в Барселону, и "вкусняшки" с цветами, и многие другие памятные моменты. На видео, снятом Брухуновой, можно разглядеть совместные фотографии с Петросяном на фоне моря. Вероятно некоторые из них были сделаны во время путешествия в Арабские Эмираты, где, по слухам, у Петросяна и Брухуновой родился ребенок.
"В общем, мне есть, что вспомнить и чем полюбоваться",
– заключила Татьяна. В "Инстаграм" она также опубликовала пост с отдельно запечатленной обложкой альбома. В описании к публикации она призналась, что любит хранить семейные воспоминания именно в формате книги.
Ранее журналистам удалось выяснить, что на самом деле Петросян и Брухунова живут раздельно.
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