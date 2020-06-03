Юморист поселил Брухунову в отдельной квартире

Журналисты выяснили интимные подробности семейного быта Евгения Петросяна. По слухам, он тайно женился на своей молодой помощнице Татьяне Брухуновой и даже успел обзавестись наследником. Личная жизнь известного юмориста продолжает будоражить россиян – за нею после громкого развода с Еленой Степаненко следит вся страна.

Как пишут СМИ, Петросян и Брухунова живут раздельно. Оказалось, что в элитном жилом комплексе Евгений Ваганович купил две квартиры на одной лестничной клетке. В одной живет он сам, в другой – его молодая подруга. Об этом сообщает сайт "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники.

Так, неожиданные подробности вскрылись, когда проводилась антисептическая обработка новостройки. Как рассказал журналистам сотрудник бригады дезинфекции, "охранник жилого комплекса пояснил, что на этаже две квартиры: в одной живет Петросян, а в той, что напротив, на этой же площадке, – Брухунова. Почему-то им удобнее так – на близком расстоянии, но не в одной квартире".

При этом, увидев обстановку обеих квартир, можно было сразу понять, что живут Петросян и Брухунова врозь. Апартаменты по-разному обставлены, у Татьяны в ванной – одна зубная щетка. В квартире подруги юмориста нет ни одной мужской вещи.

"Много чего-то аляпистого, вычурного. Вазочки, штучки, понты, все напоказ. Мне показалось, несколько несуразно… Чисто женская квартира",

– поделился собеседник издания, добавив, что там даже "духа нет Петросяна".

В апартаментах юмориста же все наоборот: обстановка сдержанная, выдающая хозяина-педанта, все в идеальном порядке – ни пылинки.

Знакомый с делами Петросяна юрист уверен, что тот женился на Брухуновой вовсе не по зову сердца. Артисту нужно было надежное доверенное лицо, на которое можно спокойно "оформлять свои доходы и не слишком светиться". По словам источника издания, Петросян – миллиардер, который зарабатывает не только на выступлениях.

"Брухунова работала у него годами, он ей доверяет. На нее он и оформляет капиталы. Женился он на ней, по-моему, для того чтобы ее контролировать, чтобы она никуда не слиняла. Она у него пока как "депозитарий", – высказался юрист.

Образ счастливых молодоженов – не более чем трюк, заявил он.

"Этот брак основан скорее на взаимной выгоде. Походы по ресторанам, путешествия – это пиар-ход. Они создают имидж счастливой супружеской пары",

– заключил юрист.

О ребенке, по данным КП, речи нет. Напомним, ранее россиян взбудоражили сплетни о прибавлении в семействе Петросяна. Однако в квартире Брухуновой дезинфекторы не увидели никаких детских вещичек. Сама Татьяна отчитала журналистов, которые задали вопрос о ребенке, и отказалась комментировать эту новость.

"Вопрос о ребенке – это хамство! На вопросы о частной жизни не отвечаю", – отрезала она.

Ранее "Утро. ру" писало, что Елена Степаненко ждет возвращения бывшего мужа.