Степаненко ждет возвращения Петросяна
Подробностями развода одной из самых крепких пар отечественного шоу-бизнеса Елены Степаненко и Евгения Петросяна поделился адвокат комика Сергей Жорин. По его словам, артистка не хочет отдавать бывшему совместно нажитое, считая, что "он все равно вернется", а так их имущество будет в сохранности.
По словам правозащитника, в начале развода Петросян предлагал Степаненко оставить себе больше половины, но та "захотела все". Женщина уверена, что таким способом она сможет сохранить многомиллионное имущество от хищников.
Жорин признался, что не понимает, на что рассчитывает юмористка. Так, например, она подала два иска в суд – о расторжении брака и о разделе имущества. Дележкой она рассчитывала помешать процессу развода.
"Мы добились выделения бракоразводного процесса в отдельное производство, и уже его развели", – рассказал юрист в программе "Алена блин".
Петросян, по мнению адвоката – человек простой, настоящий боец. Он бы с радостью оставил бывшей все, если бы был моложе. Сейчас он просто не сможет начать жить заново.
Насколько правдивы слова адвоката – неизвестно. Ни Петросян, ни Степаненко новость никак не прокомментировали.
Ранее Елена появилась на публике в необычном виде. За время развода артистка сильно похудела и помолодела.
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