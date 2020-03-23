Тайные роды прошли в Дубае

В семье 74-летнего Евгения Петросяна и 31-летней Татьяны Брухуновой пополнение. Якобы суррогатная мать родила юмористу и его помощнице, которые по слухам женаты, наследника. Об этом сообщили СМИ.

Журналисты со ссылкой на источник , приближенный к семье пожилого юмориста сообщили, что ребенок, пол которого Петросян и Брухунова скрывают, появился на свет 13 марта в Дубае. Счастливые родители рассказали только самым близким об этой радостной новости. Об этом написал "Стархит".

По данным осведомителей – у семейной четы родился мальчик – самый настоящий наследник империи Петросяна.

Однако официального подтверждения этой информации нет. Сам Евгений Ваганыч не раз отвергал данные о своем новом браке, который он якобы заключил сразу после скандального развода с коллегой по цеху, артисткой Еленой Степаненко.



Вероятно, звезды действительно находятся в ОАЭ – Брухунова и Петросян публикуют в своих аккаунтах в "Инстаграм" фото и видео с курорта с 11 марта.

Слухи о романе Петросяна и Брухуновой появились в 2018-м, когда стало известно, что юморист разводится с супругой Еленой Степаненко. В декабре 2019-го сообщалось, что юморист и его помощница поженились. Впрочем, пара так и не подтвердила домыслы журналистов. В Сети не раз ходили слухи о беременности Татьяны, но она каждый раз опровергала их.