"Не Петросян": Степаненко яростно отколотила манекен

"Не Петросян": Степаненко яростно отколотила манекен
Елена Степаненко. Фото: Maxim Burlak/Russian Look/www.globallookpress.com
Юмористка отработала боксерский удар

Елена Степаненко высказалась о своем бывшем муже Евгении Петросяне. Звезда "Кривого зеркала" надела боксерские перчатки и стала активно бить по резиновому манекену, отрабатывая удар. Затем юмористка пожелала экс-супругу счастья. Такое видео появилось в Сети.

В рамках очередного выпуска шоу "Еще не вечер" Степаненко решила освоить новый вид спорта. По словам самой артистки, она никогда никого не била. При этом в студии она так сильно колотила манекен, что ее даже пришлось остановить:

"Все, это не Петросян, хватит".

На что Степаненко рассмеялась и нежно обняла манекен, дав понять, что не желает бывшему супругу зла. "Дорогой мой, живи долго и счастливо", – сказала юмористка.

"Ну Вы и сильная женщина", "Как же мило вы поступили с резиновым Петросяном", "Смотрю на вас и восхищаюсь", – прокомментировали юмористический ролик в "Инстаграме".

При этом звезды все еще делят имущество после развода, который состоялся два года назад. Как недавно сообщил адвокат, процесс может затянуться на неопределенный срок.

Карина СИРАЗОВА

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