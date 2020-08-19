Добрачное разделу не подлежит: Петросян готовит для Степаненко неприятный сюрприз

Добрачное разделу не подлежит: Петросян готовит для Степаненко неприятный сюрприз
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Артист успел найти серьезного свидетеля для судебного процесса по имуществу с бывшей

Экс-супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко практически два года занимаются дележкой имущества. По оценкам отдельных экспертов, оба артиста владеют антиквариатом на 1,5 млрд рублей. В скором времени им предстоит новое судебное заседание – процесс будет жарким, так как сатирик приготовил для бывшей жены весьма неприятный сюрприз.

Квартиру на 500 квадратов занимает сейчас юмористка. Жилье заставлено картинами, вазами, фарфором и остальные предметами старины. В 1970-е годы Петросян занимался скупкой книг у потомков коллекционеров – примерно в то время писатель Евгений Териков продал ему библиотеку, доставшуюся в наследство от деда.

Прозаик и станет свидетелем в суде по делу о разделе имущества знаменитостей. Он должен подтвердить продажу коллекции, которую сатирик приобрел еще до брака с юмористкой. По закону, такое имущество нельзя разделить – эту тактику выбрала защита комика. Сами книги довольно редки и стоят больших денег: есть подлинники Пушкина и произведения Льва Толстого с Михаилом Зощенко, изданные еще при их жизни.

Степаненко, уверен Териков, вряд ли осознает подлинную ценность этого имущества – скорее всего, оценивает его лишь в денежном выражении. Петросян приобрел около 500 книг у Терикова примерно за 4 тыс. руб. – достаточно крупные по тем временам деньги, на которые можно было купить автомобиль. А остальные позднее скупал поштучно. Друзья артиста утверждают, что он приобрел для хранения коллекций в Москве однокомнатные квартиры. 

"Для Жени это подлинное сокровище", – заявил Териков в интервью сайту "Комсомольская правда".

Ранее Елена Степаненко высказалась по поводу своего развода с Евгением Петросяном, который произошел в 2018 году, после 33 лет совместной жизни. По ее словам, все пройденное – к лучшему.

Фоторепортаж
Раскрылись подробности раздела имущества Петросяна и Степаненко
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Евгений Петросян. Фото: GLOBAL LOOK press Елена Степаненко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxim Burlak
Егор МАЛКОВ

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