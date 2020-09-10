Юморист присматривает новое уютное гнездышко на море

Евгений Петросян уверено рвет все связи с бывшей женой Еленой Степаненко. Юморист решил продать старую жилплощадь в Сочи, чтобы ненароком не встретиться с экс-супругой. Об этом сообщают СМИ.

В элитном сочинском ЖК у бывшей четы артистов было целых четыре квартиры общей стоимостью 200 млн рублей. После завершения судебного процесса каждому должно достаться по две. Друг юмориста уверяет, что, как только вопрос будет урегулирован, артист сразу же продаст свою часть недвижимости, чтобы не пересекаться со Степаненко.

Соседи Петросяна по элитному комплексу в комментарии "Комсомольской правде" рассказали, что на территории здания есть вне необходимое для комфортного отдыха: медцентры, салоны красоты, тренажерные залы и другие удобства.

Однако Евгений Ваганович, которому давно приписывают роман с помощницей Татьяной Брухуновой, желает иметь уютное гнездышко подальше от бывшей жены. По словам источника, звезда "Кривого зеркал" собирается купить новую квартиру в Сочи. При этом состоятельный артист рассматривает варианты жилья стоимостью от 40 млн рублей

Недавно с Петросяном произошел курьезный случай. На одном из выступлений его неожиданно попросили уйти со сцены. Оказалось, причиной инцидента стали проделки хулиганов.