Петросяна прогнали со сцены во время выступления

Петросяна прогнали со сцены во время выступления
Евгений Петросян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Случай произошел прямо перед зрителями

Сейчас Евгений Петросян находится на съемке передачи "Юморина". Во время записи выпуска произошел инцидент, из-за которого юмориста попросили выйти из зала. В тот момент он находился на сцене. 

"Я вышел на сцену, все было хорошо, сделал выступление к своему номеру, и вдруг вышел ведущий Юрий Аскаров, извинился и попросил уйти со сцены", – цитирует Петросяна "Экспресс газета". 

Вместе с юмористом из зала попросили выйти и всех зрителей. Сообщили, что началась эвакуация здания в связи с тревожным обращением. Зал проверили на наличие угрозы, но найти ничего не смогли. Полагают, что это стало лишь проделкой хулиганов. 

В тот момент, пока все находились в коридоре, поклонники стали фотографироваться с артистами. Петросян отметил, что юмор всегда выручает. 

Недавно в Сети появилось фото юмориста на отдыхе без штанов. Петросян в Сочи находился со своей предполагаемой супругой Татьяной Брухуновой. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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