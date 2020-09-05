Случай произошел прямо перед зрителями

Сейчас Евгений Петросян находится на съемке передачи "Юморина". Во время записи выпуска произошел инцидент, из-за которого юмориста попросили выйти из зала. В тот момент он находился на сцене.

"Я вышел на сцену, все было хорошо, сделал выступление к своему номеру, и вдруг вышел ведущий Юрий Аскаров, извинился и попросил уйти со сцены", – цитирует Петросяна "Экспресс газета".

Вместе с юмористом из зала попросили выйти и всех зрителей. Сообщили, что началась эвакуация здания в связи с тревожным обращением. Зал проверили на наличие угрозы, но найти ничего не смогли. Полагают, что это стало лишь проделкой хулиганов.

В тот момент, пока все находились в коридоре, поклонники стали фотографироваться с артистами. Петросян отметил, что юмор всегда выручает.

Недавно в Сети появилось фото юмориста на отдыхе без штанов. Петросян в Сочи находился со своей предполагаемой супругой Татьяной Брухуновой.