Репортаж с отдыха: появились фото Петросяна без штанов

Репортаж с отдыха: появились фото Петросяна без штанов
Евгений Петросян. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист опубликовал серию снимков из отпуска

Евгений Петросян на своей инстаграм-странице поделился с подписчиками фотографиями с отдыха. На одном снимке артист позирует в плавках и жилете.

В настоящее время юморист находится в Сочи, где активно проводит время. Судя по личной странице в "Инстаграм", он отправился в открытое море на яхте, а также прокатился на гидроцикле – научился самостоятельно управлять водным транспортным средством.  

На одной из последних фотографий Евгений Ваганович как раз собрался купаться в открытом море. На юмористе можно увидеть спасательный жилет и плавки. К тому же 75-летний Петросян в шутку решил похвастаться своими бицепсами.

Пользователи соцсети оценили чувство юмора артиста. Многие пожелали ему отличного отдыха и позитивного настроения.

Некоторые восхитились тем, как бодро выглядит звезда "Кривого зеркала" в своем возрасте.

"Красавец", – отметил один из комментаторов.

Напомним, в 2018 году знаменитые супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались. По некоторым данным, инициатором развода стала сама актриса. Брак звезд продлился более 30 лет.

На данный момент ходят слухи о тайной свадьбе Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой. Некоторые инстаграм-пользователи накинулись на молодую женщину. Ее обвинили в том, что она якобы увела артиста из семьи. Та же решила прервать молчание и ответить обидчикам, отметив, что все вернется недоброжелателям бумерангом.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
По теме

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Появились подробности смерти Бориса Клюева

Народный артист ушел из жизни 1 сентября

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей