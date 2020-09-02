Артист опубликовал серию снимков из отпуска

Евгений Петросян на своей инстаграм-странице поделился с подписчиками фотографиями с отдыха. На одном снимке артист позирует в плавках и жилете.

В настоящее время юморист находится в Сочи, где активно проводит время. Судя по личной странице в "Инстаграм", он отправился в открытое море на яхте, а также прокатился на гидроцикле – научился самостоятельно управлять водным транспортным средством.

На одной из последних фотографий Евгений Ваганович как раз собрался купаться в открытом море. На юмористе можно увидеть спасательный жилет и плавки. К тому же 75-летний Петросян в шутку решил похвастаться своими бицепсами.

Пользователи соцсети оценили чувство юмора артиста. Многие пожелали ему отличного отдыха и позитивного настроения.

Некоторые восхитились тем, как бодро выглядит звезда "Кривого зеркала" в своем возрасте.

"Красавец", – отметил один из комментаторов.

Напомним, в 2018 году знаменитые супруги Евгений Петросян и Елена Степаненко расстались. По некоторым данным, инициатором развода стала сама актриса. Брак звезд продлился более 30 лет.

На данный момент ходят слухи о тайной свадьбе Евгения Петросяна с помощницей Татьяной Брухуновой. Некоторые инстаграм-пользователи накинулись на молодую женщину. Ее обвинили в том, что она якобы увела артиста из семьи. Та же решила прервать молчание и ответить обидчикам, отметив, что все вернется недоброжелателям бумерангом.