Знаменитость заявила, что жизнь, несмотря на мнение некоторых злопыхателей, все расставит по своим местам

Татьяна Брухунова опубликовала новый пост на своей странице в "Инстаграм". Помощница Евгения Петросяна призналась, что верит в теорию бумеранга и убеждена, что за злые поступки придется платить.

На новой фотографии девушка предстала в сером длинном плаще с необычным принтом – на одежде знаменитости изображен волк, держащий в лапах барашка.

"Существует ли бумеранг? Я убеждена, что да, в обе стороны!" – подписала свежий кадр Татьяна (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены).

Она отметила, что добро и зло всегда возвращаются к человеку.

Под постом разгорелась активная дискуссия, посвященная слухам о том, что Брухунова якобы увела Петросяна из семьи. Юморист развелся с Еленой Степаненко в 2018 году.

"Ох и тяжелый бумеранг будет от Степаненко!", - написала одна из пользователей Сети.

Татьяна Брухунова решила ответить на этот выпад. Девушка заметила, что "время покажет, кому из нас предстоит получить свой бумеранг".

Другой подписчик предположил, что бумеранг вернулся самой Степаненко за какие-то поступки из прошлого, на что Татьяна ответила:

"Я даже могу сказать, за что. Но лучше промолчу".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как подруга Петросяна жестко отреагировала на вопрос о ребенке.