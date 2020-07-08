Подруга Петросяна жестко отреагировала на вопрос ребенке

Подруга Петросяна жестко отреагировала на вопрос ребенке
Евгений Петросян. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Брухунова очень не любит, когда интересуются ее личной жизнью

Молодая подруга Петросяна заблокировала одну из своих подписчиц после ее вопроса о ребенке. Женщина поинтересовалась возрастом их новорожденного чада.

Как сообщает издание "Дни.ру", такой вопрос Брухуновой задали во время ее очередного эфира в "Инстаграм". Татьяне очень это не понравилось. Она жестко ответила, что это ее личное дело, которое никого не касается, и заблокировала подписчицу.

Позже Татьяна объяснила, что долгое время в ее адрес поступали угрозы от совершенно незнакомых людей. Посторонние даже подходили к ней на улице и оскорбляли. По словам Брухуновой, со временем ей стало известно, что за подобные выходки незнакомцы получали вознаграждение.

Поэтому подруга юмориста предпочитает не распространяться на тему личной жизни и тщательно держит все детали в тайне. 

Ранее приятель Петросяна высказался о Татьяне Брухуновой. Это очень сильно задело юмориста и тот подал на своего друга в суд. 

Александра ЛЕОНИДОВА

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