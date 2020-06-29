Юморист перестал выступать из-за молодой подруги, считает знакомый

Отношения Евгения Петросяна с единственной дочерью Викториной в последнее время непростые. Знакомые артиста считают, что причиной размолвки стала Татьяна Брухунова, слухи о романе с которой ходят не первый год. Свое мнение о подруге Петросяна высказали друзья юмориста.

Сатирик Виктор Коклюшкин переживает, что из-за бывшей помощницы артист "Кривого зеркала" перестал выступать. Друг Петросяна отметил, что на сцене рядом должен быть надежный человек вроде экс-супруги Елены Степаненко, с которой юморист работал бок о бок больше 40 лет.

С "обычной симпатичной девушкой" же в качестве партнерши Петросян работать не сможет, считает Коклюшкин. Сатирик в очередной раз высказался о Брухуновой:

"Не подходит она ему".

Такого же мнения придерживается и другой друг Петросяна, который решил не раскрывать своего имени. Желание остаться анонимным он объяснил тем, что юморист перестает общаться с критикующими его решение.

"Я полчаса провел с ней вместе, с Брухуновой – меня тошнило. Это такая гадость",

– поделился знакомый Петросяна. При этом он удивился, как артист "Аншлага" вообще мог угодить в подобную ситуацию.

Подругу юмориста его знакомый охарактеризовал как злобного и вызывающего неприязнь человека. По его словам, с Брухуновой у Петросяна "житья не будет", поэтому неудивительно, что у нее не сложились отношения с дочкой юмориста, передает "Собеседник".

Ранее о разногласиях между Татьяной и Викториной высказался писатель-сатирик Леонид Натапов. По его словам, подруга Петросяна вьет из него веревки.