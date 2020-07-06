Юморист решил заступиться за оскорбленную подругу

Евгений Петросян не стал игнорировать слова Виктора Коклюшкина о Татьяне Брухуновой, которую сатирик назвал не подходящей ему женщиной. Юморист посчитал высказывание друга оскорблением и подал на него в суд. Об этом рассказал представитель звезды "Аншлага".

Юморист был сильно возмущен тем, что сказал Коклюшкин о его молодой подруге. Именно поэтому он решил защитить Брухунову, слухи о романе с которой ходят не первый год. Представитель Евгения Вагановича рассказал, что сказанное сатириком унижает честь и достоинство Татьяны.

Адвокат артиста Сергей Жорин уже передал заявление в прокуратуру. Коклюшкину грозит штраф до нескольких сотен тысяч рублей, если нарушение будет доказано, пишет StarHit.

Друзья Петросяна не раз высказывались о его отношениях с Брухуновой. Выбор звезды "Кривого зеркала" многие из них не одобряют. По словам одного из знакомых артиста, который не стал раскрывать своего имени, юморист перестает общение с теми, кто критикует его решение.

А вот Коклюшкин отрыто высказался о молодой подруге коллеги, за что Петросян теперь и подает на него в суд. Сатирик предположил, что из-за Татьяны его друг перестал выходить на сцену.