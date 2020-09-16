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Сегодня Евгению Петросяну исполняется 75 лет. Артиста с самого утра стали поздравлять друзья и коллеги. А вот сам юморист шокировал неожиданной фотографией со своим маленьких сыном. Кадр он показал в "Инстаграм".
На снимке Петросян держит смеющегося ребенка в руках, подняв его высоко над своей головой.
"А вот и он – Ваган Евгеньевич Петросян!",
– раскрыл имя малыша юморист. В комментариях артист "Аншлага" поделился: сына ему родила супруга. Таким образом, он впервые признался в женитьбе на Татьяне Брухуновой.
Слухи о том, что в семье юмориста и его подруги родился ребенок, стали ходить в марте этого года. Однако ни Петросян, ни его бывшая помощница до этого пополнение в семье не комментировали.
Удивила новой фотографией и Татьяна Брухунова. Подруга Петросяна впервые опубликовала их совместное фото в соцсетях.
Артист "Кривого зеркала" позировал в необычном образе. Он предстал в синем костюме с бабочкой и в шляпе, украшенной яркой лентой. Брухунова соответствовала своему предполагаемому супругу – на ней тоже была шляпа с полями, прикрывающими половину лица, и светлое платье с рукавами-фонариками.
Петросян поставил руки на плечи Брухуновой, которая сидела на траве. Оба они улыбались и выглядели счастливыми. "С Днем рождения, Волшебник!" – подписала публикацию Татьяна.
В комментариях к поздравлениям присоединились адвокат Сергей Жорин, дизайнер Ксения Князева и директор цирка Эдгард Запашный. Подписчики же были рады увидеть Петросяна с подругой на снимке вместе:
"Совместное фото. Наконец-то", "Какие красивые и атмосферные!", "Фотография просто бомба! Вы очень хорошо вместе смотритесь", "Сказочные".
Напомним, что Евгений Петросян до сих пор делит имущество после развода с Еленой Степаненко – артисты развелись после 33 лет брака. По некоторой информации, юморист даже продает свою квартиру в Сочи из-за бывшей.
По слухам, причиной развода стал роман знаменитости с молодой помощницей. Позже СМИ писали, что Петросян и Брухунова поженились в декабре 2019 г, напоминает URA.RU.
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