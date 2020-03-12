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Россиянин подхватил коронавирус в Объединенных Арабских Эмиратах

продолжениеПодмосковье переходит в режим повышенной готовности из-за китайской заразы
Гражданин РФ находится на карантине

В ОАЭ медики обнарудили китайскую заразу еще у 11 человек, среди которых оказался и россиянин. Как рассказали в эмиратском Минздраве, все пациенты находятся в стабильном состоянии и получают необходимое лечение.

Как говорится в сообщении агентства WAM, всего в стране 85 больных коронавирусом.

Ранее в ОАЭ вирус-убийцу нашли у трех российских велогонщиков, которые хотели участвовать в гонке "Тур ОАЭ".

Всемирная организация здравоохранения накануне объявила о том, что коронавирус достиг масштабов пандемии. Всего в мире заражены более 120 тыс человек более, чем в 100 странах. Около 4 тысяч пациентов скончались. 

Полина ИВАНОВА

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