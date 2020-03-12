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Подмосковье переходит в режим повышенной готовности

продолжениеЕвро-2020 отменяется: УЕФА готовит важное заявление
Ограничения вводятся для предотвращения распространения коронавируса

В Московской области с 13 марта вступает в силу режим повышенной готовности: отменяются массовые мероприятия, в которых заняты свыше 5 тыс. участников.

Об этом сообщается в постановлении, подписанном губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Кроме того, глава Московской области распорядился подготовить медицинские учреждения к работе в экстренном режиме, а также усилить разъяснительную работу с населением.

Ранее ограничительные меры были введены в Москве. В России, по последним данным, вирусом COVID-19 болеют 28 человек.

Валентина МАЙОРОВА

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