Ограничения вводятся для предотвращения распространения коронавируса

В Московской области с 13 марта вступает в силу режим повышенной готовности: отменяются массовые мероприятия, в которых заняты свыше 5 тыс. участников.

Об этом сообщается в постановлении, подписанном губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым. Кроме того, глава Московской области распорядился подготовить медицинские учреждения к работе в экстренном режиме, а также усилить разъяснительную работу с населением.

Ранее ограничительные меры были введены в Москве. В России, по последним данным, вирусом COVID-19 болеют 28 человек.