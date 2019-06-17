Фанаты Степаненко атаковали Петросяна

Юморист резко ответил всем подписчикам

В социальных сетях Евгения Петросяна развернулось горячее обсуждение: поклонники не могут принять тот факт, что звездные супруги больше не вместе. Комментаторыпродолжают спрашивать у артиста, где находится его бывшая жена.

"Мне почему-то очень жаль, что вы развелись, приятно было всегда смотреть на вас", "Где жена?", "Я все о Степаненко", "Где же Степаненко?",

– атакуют звезду поклонники.

На все вопросы Евгений Ваганович реагирует остро. В этот раз резко ответил всем спрашивающим: "Я не женат! А Вы о ком? Фан-клуб Елены Степаненко не здесь! Вы ошиблись профилем".

Большинство поклонников считают, что развод пошел на пользу юмористу: он похудел, выглядит счастливым и старается следить за модными тенденциями. Пользователи не оставили без внимания даже яркие носки Петросяна.

"Носки зачет, образ подтвержден! Икона стиля", "Очень эффектно", "Стильно", "Приятно смотреть на счастливого человека", "Самый красивый, стильный и позитивный!", "Так похудел",

– похвалили они артиста.

Образ жизни Евгения Ваганович действительно изменился после развода. Сейчас юморист позволяет себе отдыхать в жарких странах, фотографироваться с роскошными автомобилями и красивыми девушками. И тот раз был не единственным, когда Евгения Петросяна застали в компании неизвестных красоток: ранее он наслаждался обществом двух молодых артисток. Да и резко юморист уже высказывался – на просьбу одного из поклонников он ответил очень жестко.