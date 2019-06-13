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"Невероятное сходство": в Сети появился снимок двойника Галкина

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Теперь понятно, на кого похож сын Примадонны

Пользователи социальных сетей удивлены архивным снимком Максима Галкина с братом. На черно-белой фотографии видно, как сильно похожи родственники. А еще стало понятно, что сын Гарри – просто копия отца.

Комментаторы просто поражены сходством, кажется, будто старший брат Максима – это и есть он сам.

"Очень похожи", "Максим маленький прямо как Гарик", "Ксерокопия! Как хорошо, что есть фотографии, как память и как доказательство", "Максим с братом как двойники", "Такое совпадение", "Сначала подумала, что фото Максима и Гарри переделали под ретро", "Одно лицо", "Невероятное сходство", "Теперь точно понятно, что Гарри сын Пугачевой и Галкина",

– высказалась в Интернете.

Сколько точно лет Максиму на этой фотографии – непонятно, но они с сыном Гарии действительно очень похожи. Как сообщает "Пятый канал" фото сделано примерно в начале 80-х годов. Значит, Галкину около 5 лет.

Напомним, Максим Галкин на протяжении восьми лет живет в официальном браке с Аллой Пугачевой. В 2013 году они стали родителями близнецов Гарри и Лизы.

Дарья ПЕТРОВА
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