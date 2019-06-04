Юмориста больше не зовут в жюри

Максим Галкин попал в опалу у легендарного Клуба веселых и находчивых. Виною всему – низкая оценка, которую он поставил. Сын ведущего Александра Маслякова, похоже, запомнил это, решили интернет-пользователи.

"Про КВН он сам рассказывал, что сына Маслякова обидел правдой. Что он всего лишь сын Маслякова", "Максим.. не стесняйся повторить, что Масляков мл. – это слабый ведущий.. поэтому перестали звать в КВН... абсолютно верное высказывание",



– написали они, после просмотра видео телепередачи, в которой участвовал юморист. Многим понравилось, как он держался во время беседы:

"Одно большое удовольствие, интервью на одном дыхании, без мата , пошлости и т.д. Максим, Вы просто супер человек, во всех смыслах!", "Очень умный и воспитанный Галкин. Было очень интересно его слушать", "Честный, образованный, блестящий артист разговорного жанра. И на этот раз порадовал".



Сам артист объяснил случившееся на КВН просто.



"Я когда-то очень давно, 19 или 18 лет назад, был членом жюри, больше меня не звали. Я в какой-то момент какие-то не те оценки поставил, был слишком строг",

– рассказал юморист в эфире программы "Познер". Он допустил, что "был слишком строг, может быть", но "это сделал искренне", так как ему "не понравилось"

Во время перерыва, добавил Галкин, ведущий КВН Александр Масляков объяснил ему, что на передаче "не принято" ставить тройки. После этого Максим стал ставил всем участникам высокие оценки, но это не помогло – его больше не приглашали в жюри.

Кроме вопроса о том, почему его теперь не зовут в жюри КВН, пародист, юморист, ведущий проектов "Сегодня вечером" и "Лучше всех" ответил и на другие. Беседа шла об успехе, ярлыках, запутывании следов и т.д.

Так спокоен и серьезен Максим Галкин бывает не всегда. На днях он гневно отчитал коллегу по ТВ Андрея Малахова, назвав того "главным телесплетником страны". Ранее мужа Примадонны поймали в тот момент, когда он назвал красоткой чужую жену – Полину Гагарину, из-за чего его тут же обвинили в измене. До этого откровения юмориста разочаровали его поклонниц, а сам он затосковал.