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Галкин показал хозяйство в трусах

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юморист развеселил публику новым видео

После очередных гастролей Максим Галкин вернулся домой. И там, в подмосковной Грязи, он показал свое хозяйство и то, как он с ним справляется.

Известный шоумен, как настоящий деревенский житель, взяв пилу в руки, стал бороться с зарослями на приусадебном участке. Все происходящее снято его домашней помощницей на видео, которое помещено в Instagram. В пылу работ юморист не позабыл и о внешнем виде – поинтересовался у женщины, не засветил ли пикантные детали туалета.

В ролике он, озабоченный, спросил: "У меня виден лейбл трусов?". Край нижнего белья, что называют "декольте сантехника", у сидевшего на корточках спиной к камере артиста на самом деле был виден. Однако ничего лишнего при этом Максим не показал – получив утвердительный ответ на свой вопрос, он заявил, что "это плохо", и натянул олимпийку пониже, закрывая белье.

"Ух! Я сегодня на хозяйстве! Пилю! Режу! Выметаю! Пузо у меня на видео, как у спившегося Тора в последних "Мстителях". Зато работа кипит. Короче, прямо я дачник, прям подмосковник",

– сообщил Галкин под видео, не лишенным его фирменных шуток.

Подписчики с готовностью откликнулись на публикацию артиста. Они хвалили его и желали успехов:

"Макс просто чудесен в своей простоте и непосредственности! К тому же бесконечно добрый, умный и неиссякаемо смешной....", "Ржу, самый нормальный – это Галкин, а все остальные на понтах, будто и в туалет не ходят", "Особенно приятно смотреть, как ты работаешь, Максим", "У Вас потрясающее доброе чувство юмора! Почему-то в наше время смешным считаются обидные вещи, а у Вас все легко так и интеллектуально", "Я так рада, что подписана на Вас", "Максим – красавчик!!! И на сцене и в огороде", "Своими видео Вы дарите людям улыбки и хорошее настроение, ну и, конечно, тешите наше любопытство. Спасибо Вам за доброе отношение, к нам, простым смертным... Удачи Вам в нелегком дачном труде в замке".

Ранее шоумен сообщил о подвигах своего деда. Он написал в соцсети, что"Григорий Робертович Прагин прошел всю войну".

До этого он, покинув знаменитую жену и детей, ездил по городам и весям. Последним местом этого гастрольного тура был Вильнюс.В столице Литвы юмориста принимали на "ура", о чем он рассказал "с волшебством".

Фоторепортаж
СМИ: Галкин лишил Киркорова привлекательности
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Полина ДОРОЖКИНА
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