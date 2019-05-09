"Воевал с первого дня": Галкин поразил героизмом своего деда

Артист поведал о подвигах своего родственника

Звезды вспоминают своих близких, которые воевали в Великую Отечественную войну, рассказывая о том, на какие жертвы шел советский народ. Так, Максим Галкин признался, что его дед "Григорий Робертович Прагин прошел всю войну".

"Воевал с первого дня войны 22 июня, когда служил на границе под Брестом, прошёл Сталинградскую Битву, освобождал Югославию. С Днём Победы! Желаю, чтобы никогда больше не повторилась страшная война. Вечная память и почёт воинам-освободителям!" – написал Галкин на своей странице в Instargam.

Виталина Цымбалюк-Романовская также вспомнила своих воевавших родственниках, а бабушка Анны Седоковой Лия с 15 лет спасала людей.

Многие знаменитости также почтили память героев войны и поблагодарили ветеранов за мирное небо над головой. Поздравили с праздником россиян Филипп Киркоров, Прохор Шаляпин, а также Полина Гагарина, опубликовавшая тематическое фото.

Вера Брежнева отметила, что задача современников сохранять мир. Так же думает и Ольга Серябкина, она подчеркнула, что важно не только помнить о подвиге героев войны, но и ежедневно беречь мир.

"Можно начать с себя. Сохранять мир рядом с собой. Меньше ссориться друг с другом, не злиться из-за пустяков, не ругаться с домашними по фигне…" – добавила Серябкина.

