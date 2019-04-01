"Египетская сила": голый Галкин рассказал о проблемах

Артист расстроило его отражение в зеркале

Максим Галкин давно стал заядлым блогером. Он часто публикует в соцсети фото и видео, но больше показывает не себя, а дочку и сына. На этот раз он снялся сам, да еще и в пикантном виде – голышом – и пожаловался фанатам на то, что его беспокоит.

"Третий день съемок... В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало – хочу сразу сесть на диету... Посмотрю на бутерброд – хочу съесть... Прячу бутерброд – через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы – мечтаю о прессе. На пост не похоже, на диету тоже. Думаю: главное – начать. Когда?.. Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник...",

– поделился артист душевными метаниями под кадрами. И добавил: "Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать? P.S. Не в тему: По приколу полистайте – дальше фантазии из твсерии #Яибашня".

Фанаты по достоинству оценили внешность шоумена и с готовностью откликнулись на его призыв. Раасмотрев фотосессию, одни заявили, что Галкин напрасно переживает – с его фигурой, по их мнению, все в порядке.

"Египетская сила", Жахнулся? Куда тебе худеть, все отлично, и фигура и все.. красавчик", "Класс", "Максим, у Вас все супер... Всем бы так", "Бесподобный... Не нужно ничего менять! Лучше всех", "Нормуль!", "Почему упала самооценка?! Красавчик, талантлив, успешен, востребован, что еще нужно?! А кому не нравится, то всегда можно сказать так: "А вдруг война! Пока толстый сохнет, худой сдохнет!", "Максим, а зачем вообще худеть? Везде говорят "Надо худеть, надо полнеть, надо то, надо се". А удовольствие от жизни сосед получать будет?", "Красивый, гармоничный – худеть не надо!", "Ничего менять не надо... отражение вполне", "Прекрасно выглядите, не морочьтесь",

– осыпали юмориста комплиментами. Другие дали советы:

"А так, не надо есть бутерброд, а просто на лист салата положите холодной буженины", "Орешки кушать, изюм и воду пить...", "Представьте, что бутерброд сделан из целофана", "Можно есть все, уменьши объем, и не будешь поправляться", "Можно есть правильные бутерброды – с черным хлебом, языком и авокадо", "Водой холодной облиться можно", "Кушайте бутерброды с красной и белой рыбкой. Это полезнее. Или с настоящей икрой. Любой. Не обязательной рыбьей. Есть ещё икра "заморская, баклажаная", "Да. "жрите",Максим, только не углеводы, мясо, рыба, овощи, сахар и булки – в топку. И будете как Аполлон... Ну и на спорт, конечно, выкроить надо хоть пару часов в неделю, не для фигуры, а только ради здоровья".

Какая-то фанатка расстроилась. "Вот сейчас только мама сказала: "А у Максима-то живот появился!", а я такая защищаю и говорю: "Да ты что, мама, он же качок...". Эх, Максим, Максим! Ну что Вы так подводите меня...", – упрекнула она кумира.

Остальные обсуждали вид артиста без одежды. "У Лазарева голый зад, у Галкина голый верх... Весна", "А Тарзан вообще полностью!", – написали фолловеры.

Двое поспорили из-за небольшого ролика на странице шоумена: "Видели сторис Максима, там, где он к окну подходит? Мне кажется, у него и низ, и верх голый", "Нет, там трусы были". На видео раздетый Галкин подошел к окну. При этом в отражении заметно, что он оголился не полностью.

Некоторые поклонники вспомнили и о том, что у Галкина есть жена, знающая, как правильно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы. "У тебя, Максим, есть у кого спросить. Твоя драгоценная супруга знает лучше диетологов", – отметили в соцсети. И заявили, что Максиму нужно советоваться не с пользователями Сети, а с Аллой Борисовной, которая успешно похудела.

Максим не впервые показывает голый торс. Да и вообще он не отстает от знаменитой супруги – так же пристально следит за фигурой. При этом ранее он удивил поклонников странным признанием, что "с животиком пора что-то делать".

До этого Галкин сразил фанатов наповал, показавшись в сексуальном костюме на фоне зимних декораций. Он снялся в синей облегающей форме биатлониста, демонстрируя при этом свою прекрасную фигуру.