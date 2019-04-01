Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

"Египетская сила": голый Галкин рассказал о проблемах

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Артист расстроило его отражение в зеркале

Максим Галкин давно стал заядлым блогером. Он часто публикует в соцсети фото и видео, но больше показывает не себя, а дочку и сына. На этот раз он снялся сам, да еще и в пикантном виде – голышом – и пожаловался фанатам на то, что его беспокоит.

"Третий день съемок... В павильоне жарко. Посмотрю в зеркало – хочу сразу сесть на диету... Посмотрю на бутерброд – хочу съесть... Прячу бутерброд – через пять минут нахожу по запаху и ем. Ем одни углеводы – мечтаю о прессе. На пост не похоже, на диету тоже. Думаю: главное – начать. Когда?.. Конечно, завтра, ведь будет понедельник. Но знаю, что уже во вторник возложу надежды на следующий понедельник...",

– поделился артист душевными метаниями под кадрами. И добавил: "Вот скажите мне, дайте совет, други, как начать перестать жрать? P.S. Не в тему: По приколу полистайте – дальше фантазии из твсерии #Яибашня".

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)

 

Фанаты по достоинству оценили внешность шоумена и с готовностью откликнулись на его призыв. Раасмотрев фотосессию, одни заявили, что Галкин напрасно переживает – с его фигурой, по их мнению, все в порядке.

"Египетская сила", Жахнулся? Куда тебе худеть, все отлично, и фигура и все.. красавчик", "Класс", "Максим, у Вас все супер... Всем бы так", "Бесподобный... Не нужно ничего менять! Лучше всех", "Нормуль!", "Почему упала самооценка?! Красавчик, талантлив, успешен, востребован, что еще нужно?! А кому не нравится, то всегда можно сказать так: "А вдруг война! Пока толстый сохнет, худой сдохнет!",  "Максим, а зачем вообще худеть? Везде говорят "Надо худеть, надо полнеть, надо то, надо се". А удовольствие от жизни сосед получать будет?", "Красивый, гармоничный – худеть не надо!", "Ничего менять не надо... отражение вполне", "Прекрасно выглядите, не морочьтесь",

– осыпали юмориста комплиментами. Другие дали советы:

"А так, не надо есть бутерброд, а просто на лист салата положите холодной буженины", "Орешки кушать, изюм и воду пить...", "Представьте, что бутерброд сделан из целофана", "Можно есть все, уменьши объем, и не будешь поправляться", "Можно есть правильные бутерброды – с черным хлебом, языком и авокадо", "Водой холодной облиться можно", "Кушайте бутерброды с красной и белой рыбкой. Это полезнее. Или с настоящей икрой. Любой. Не обязательной рыбьей. Есть ещё икра "заморская, баклажаная", "Да. "жрите",Максим, только не углеводы, мясо, рыба, овощи, сахар и булки – в топку. И будете как Аполлон... Ну и на спорт, конечно, выкроить надо хоть пару часов в неделю, не для фигуры, а только ради здоровья".  

Какая-то фанатка расстроилась. "Вот сейчас только мама сказала: "А у Максима-то живот появился!", а я такая защищаю и говорю: "Да ты что, мама, он же качок...". Эх, Максим, Максим! Ну что Вы так подводите меня...", – упрекнула она кумира. 

Остальные обсуждали вид артиста без одежды. "У Лазарева голый зад, у Галкина голый верх... Весна", "А Тарзан вообще полностью!", – написали фолловеры.

Двое поспорили из-за небольшого ролика на странице шоумена: "Видели сторис Максима, там, где он к окну подходит? Мне кажется, у него и низ, и верх голый", "Нет, там трусы были". На видео раздетый Галкин подошел к окну. При этом в отражении заметно, что он оголился не полностью.

Фото: https://www.instagram.com/stories/maxgalkinru/

Некоторые поклонники вспомнили и о том, что у Галкина есть жена, знающая, как правильно питаться, чтобы сбросить лишние килограммы. "У тебя, Максим, есть у кого спросить. Твоя драгоценная супруга знает лучше диетологов", – отметили в соцсети. И заявили, что Максиму нужно советоваться не с пользователями Сети, а с Аллой Борисовной, которая успешно похудела.

Максим не впервые показывает голый торс. Да и вообще он не отстает от знаменитой супруги – так же пристально следит за фигурой. При этом ранее он удивил поклонников странным признанием, что "с животиком пора что-то делать".

До этого Галкин сразил фанатов наповал, показавшись в сексуальном костюме на фоне зимних декораций. Он снялся в синей облегающей форме биатлониста, демонстрируя при этом свою прекрасную фигуру.

Фоторепортаж
Мужа Пугачевой вывела из себя победа сборной России
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art Олег Газманов и Александр Малинин. Фото: instagram.com/oleggazmanov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka Фото: instagram.com Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Судьба Порошенко определена

Политик уже понимает, что не станет новым президентом Украины

Порошенко сделал заявление о России во время выборов

Политик рассказал о возвращении граждан домой - в Европу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей