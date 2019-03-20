Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Галкин задумал переворот в России

Максим Галкин. Фото: Сергей Бертов/Интерпресс/ТАСС
Шоумен представил свою встречу с лидерами государств

Максим Галкин дал интервью одному из телеканалов. В нем артист рассказал о юбилее жены – Аллы Пугачевой, отсутствии страха перед конкурентами, собственных табу в юморе, собственном отношении к закону о фейковых новостях ипроблеме клеветы в адрес известных людей и о многом другом. Обсуждались и политические темы.

"Мечтаю о встрече в верхах – я, Зеленский и Мартиросян от Армении",

– искрометно заявил юморист в новом выпуске программы Hard Day's Night. И отметил, что не боится конкуренции, так как "родился с ощущением, что должен быть принцем датским".

В целом беседа с Максимом получилась живой. Он и тут блеснул талантом пародиста.

Сначала изобразил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Голосом белорусского лидера он "обратился" к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву: "Нурсултан, возвращайся!".   

Затем поделился мнением о выдвижении в президенты Украины комика Владимира Зеленского.  "Клоунада, в которую превратилась политика в бывшем СССР, нуждается в профессиональном клоуне", – отметил он.

Высказался о деятельности политика и блогера Алексея Навального. И объяснил, почему Владимир Соловьев может быть богат: "Он имеет право на эти бабки".

До этого Галкин выложил в сторис Instagram видео, в котором сообщил о предстоящей беседе:

"Прямо сейчас еду на телеканал "Дождь", где буду в прямом эфире программыHard Day's Night. Смотрите меня".

Фото: instagram.com/stories/maxgalkinru

Между тем его заявление о "встрече в верхах" прозвучало как намек, будто артист может стать руководителем государства. Уж не переворот ли затеял Максим Галкин?..

Фоторепортаж
СМИ: Галкин лишил Киркорова привлекательности
<a href="http://www.tden.ru/" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru/" class=blue>"Твой день"</a> ©
<a href="http://www.tden.ru/" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru/" class=blue>"Твой день"</a> © <a href="http://www.tden.ru/" class=blue>"Твой день"</a> ©
Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

"Планетарные запасы": мир ждет "Северный поток - 3"

Начало работы проконтролирует лично президент

Названа причина начала третьей мировой

Конфликт вспыхнет после падения одной из стран Востока

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей