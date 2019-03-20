Галкин задумал переворот в России

Шоумен представил свою встречу с лидерами государств

Максим Галкин дал интервью одному из телеканалов. В нем артист рассказал о юбилее жены – Аллы Пугачевой, отсутствии страха перед конкурентами, собственных табу в юморе, собственном отношении к закону о фейковых новостях ипроблеме клеветы в адрес известных людей и о многом другом. Обсуждались и политические темы.

"Мечтаю о встрече в верхах – я, Зеленский и Мартиросян от Армении",

– искрометно заявил юморист в новом выпуске программы Hard Day's Night. И отметил, что не боится конкуренции, так как "родился с ощущением, что должен быть принцем датским".

В целом беседа с Максимом получилась живой. Он и тут блеснул талантом пародиста.

Сначала изобразил президента Белоруссии Александра Лукашенко. Голосом белорусского лидера он "обратился" к бывшему президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву: "Нурсултан, возвращайся!".

Затем поделился мнением о выдвижении в президенты Украины комика Владимира Зеленского. "Клоунада, в которую превратилась политика в бывшем СССР, нуждается в профессиональном клоуне", – отметил он.

Высказался о деятельности политика и блогера Алексея Навального. И объяснил, почему Владимир Соловьев может быть богат: "Он имеет право на эти бабки".

До этого Галкин выложил в сторис Instagram видео, в котором сообщил о предстоящей беседе:

"Прямо сейчас еду на телеканал "Дождь", где буду в прямом эфире программыHard Day's Night. Смотрите меня".

Между тем его заявление о "встрече в верхах" прозвучало как намек, будто артист может стать руководителем государства. Уж не переворот ли затеял Максим Галкин?..