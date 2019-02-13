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Галкин заговорил о подкупе на телевидении

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Юмориста шокировал скандал с одной из программ

Максим Галкин выразил мнение о словах главного редактора передачи "Кто хочет стать миллионером?" Ильи Бера о том, что после попытки Александра Друзя якобы его подкупить передал знатоку все вопросы, заменив в программе самые сложные.  

"Если Илья решил проверить этическую сторону человека, то он проверяет ее за счет программы и нарушения ее этических норм", – заявил известный телеведущий "Взгляду". И добавил, что "удивлен этой историей".

Галкин не знает, "на чьей стороне правда", но для той передачи, которую вел сам, "это абсолютно невозможная ситуация".

"Невозможно, чтобы кто-то проверял игроков на вшивость, чтобы кто-то из тех, кто приходил, просил ответы",

– подчеркнул он. По словам артиста, делать какие-то выводы можно будет только после разбирательства "Первого канала".

Кадр youtube.com

Также Максим раскрыл, как сам вел программу. "Я никогда не знал ответов заранее как ведущий, а чтоб игрок что-то знал... В процессе игры теоретически редактор, который "сидит на ухе", может мне сказать ответ на вопрос, но сама программа и сам компьютерный софт не предполагают знания ведущего об ответах, я и вопросов-то заранее не знал", – пояснил он.

И давать ответы участникам нет никакого смысла, сказал артист. "Не важно, какой целью ты задаешься, в моем понимании редактор программы не может пользоваться ею, чтобы выводить из каких-то своих соображений человека на чистую воду", – сообщил Галкин. Однако он твердо уверен в том, что для Дмитрия Диброва и команды, которая делает программу, этичность превыше всего.

Тем временем ситуацию с обвинениями в свой адрес со стороны главреда программы "Кто хочет стать миллионером?" прокомментировал и один из участников скандала – Александр Друзь.

"Голос на записях Бера действительно мой и скрывать этого я не собираюсь, а вот историю Илья Бер рассказал с точностью до наоборот. Именно он предложил мне сделку с вопросами за деньги, которые я заплачу ему с выигрыша",

уточнил магистр игры "Что? Где? Когда?" в беседе с корреспондентом РБК.

Кадр youtube.com

По словам магистра, он "удивился и даже восхитился этой наглости", однако решил посмотреть, "насколько далеко может пойти этот человек". А тот "пошел дальше: начал обсуждать детали сделки", и Друзь "старательно ему подыграл".

Накануне главный редактор телепередачи "Кто хочет стать миллионером?" Илья Бер написал в соцсети, что магистр "Что? Где? Когда?" Александр Друзь хотел его подкупить. Якобы знаток собирался заранее узнать вопросы и ответы на них, чтобы выиграть максимальный приз.

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Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru Анастасия Волочкова. Фото: instagram.com/volochkova_art Олег Газманов и Александр Малинин. Фото: instagram.com/oleggazmanov
Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka Фото: instagram.com Фото: instagram.com Фото: instagram.com
Полина ДОРОЖКИНА
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