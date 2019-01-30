Галкин обидел возмутившуюся из-за Крыма актрису

"Королева эпизода" обвинила юмориста в издевательстве

Лия Ахеджакова, которая не раз категорически отрицательно высказывалась о возвращении Крыма в Россию, очень болезненно реагирует на критику в ее адрес. Поэтому очередные шутки Максима Галкина задели "королеву эпизода" за живое – она сильно обиделась.

"Не имеет права Галкин пользоваться моим именем, чтобы насмешить зрителя и делать такую милую имитацию, в которой я якобы пристаю к сильным мира сего со словами: "Ой, я про Россию хочу поговорить", – сказала актриса в интервью для YouTube-канала "Культура памяти". И добавила, что "это не по возрасту", когда на огромном празднике в "Современнике" талантливый человек использует ее имя, чтобы посмеяться над нею и ее судьбой.

По мнению Ахеджаковой, юморист должен осторожнее выбирать материал для своих монологов, чтобы не обижать достойных людей. А Галкина она назвала сильным артистом, способным создавать смешные шутки. Но отметила, что его желание понравиться зрителям – признак слабости.

"Моя репутация не пострадает, но мне жалко, что такой прекрасный, талантливый человек, как Галкин, смеет немножко издеваться надо мной ради успеха у зрителей", – заявила Лия Меджидовна.

Юморист не прокомментировал слова народной артистки. Однако до этого он не раз говорил, что в его пародиях нет злобы, а монологи – не больше чем смешной рассказ о каком-либо человеке.

Лие Ахеджаковой не приходилось играть главных ролей, а со второстепенными она справлялась всегда блестяще, почему ее и называют "королевой эпизода". При этом в последнее время СМИ чаще пишут о гражданской позиции актрисы. А она считает, что у каждого человека должны быть свои взгляды на жизнь в обществе.

Но сама звезда никогда не требует, чтобы окружающие думали так же, как она. "Я ни в коем случае не конфликтую с коллегами, если у нас не совпадают взгляды. Я прекрасно отношусь ко всем, если речь, конечно, не идет о последних врунах и взяточниках", – сообщила народная артистка.

В прошлом году Лия Ахеджакова поехала на съемки в Крым, который, по ее словам, вообще "не наш", хотя за два года до этого категорически отказывалась выступать там. Она сравнила его присоединение к России с "оттяпыванием" комнаты у соседей. Но запрет украинских властей на въезд российским артистам, побывавшим на полуострове, актриса назвала неправильным.