"Я намного симпатичнее": Галкин удивил поклонников домашним видео

Нибиру
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Максим Галкин продолжает приятно удивлять поклонников новыми образами. Артист только встал с кровати и решил записать видеообращение к своим фанатам.
"Это я еще не проснулся. В быту я намного симпатичнее. Я хочу показать вам, какая погода на улице",
– сказал Максим.
При этом подписчики не обратили внимание на метель за окном, а принялись рассматривать своего кумира. Ведь не каждый день увидишь еще не умывшуюся звезду телеэкрана.
Максим опередил поклонников и рассказал откуда у него такая шевелюра на голове.
"У меня все спрашивают – это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок", – добавил он.
Фанаты не
остались равнодушными и восхитились видом Галкина. "
Везёт! Вот бы у меня так кудрилось 😀😀😀", "Очаровательные кудряшки😊", "Макс, ты такой кучерявенький! Люблю кучерявых мужчин!!!", "Обожаю Вас))) 👍 Очень Вы мне настроение поднимаете)))", "Чубчик знатный😀👍!".
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