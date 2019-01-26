"Я намного симпатичнее": Галкин удивил поклонников домашним видео

Артист никого не постеснялся

Максим Галкин продолжает приятно удивлять поклонников новыми образами. Артист только встал с кровати и решил записать видеообращение к своим фанатам.

"Это я еще не проснулся. В быту я намного симпатичнее. Я хочу показать вам, какая погода на улице",

– сказал Максим.

При этом подписчики не обратили внимание на метель за окном, а принялись рассматривать своего кумира. Ведь не каждый день увидишь еще не умывшуюся звезду телеэкрана.

Максим опередил поклонников и рассказал откуда у него такая шевелюра на голове.

"У меня все спрашивают – это мои волосы, никакой химии я не делал. Это у меня от природы так. Можно набок", – добавил он.

Фанаты не остались равнодушными и восхитились видом Галкина. "

Везёт! Вот бы у меня так кудрилось 😀😀😀", "Очаровательные кудряшки😊", "Макс, ты такой кучерявенький! Люблю кучерявых мужчин!!!", "Обожаю Вас))) 👍 Очень Вы мне настроение поднимаете)))", "Чубчик знатный😀👍!".