Дубовицкая высказалась о Галкине и Ахеджаковой

Ведущая "Аншлага" поставила точку в конфликте юмориста и актрисы

На просторах Сети не утихают страсти из-за недопонимания, возникшего между Максимом Галкиным и Лией Ахеджаковой. Регина Дубовицкая, которая наверняка знает о смехе все, выразила собственное мнение по этому поводу.

Сначала она сообщила, что пародию на знаменитую актрису не видела. "Поэтому конкретно по этому случаю ничего сказать не могу", – добавила "крестная мама" известной юмористической программы в телефонном разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro.

После этого на вопрос, часто ли обижаются те, на кого составлена пародия, Дубовицкая ответила, что "все зависит от того, какая пародия". Если злобная или несправедливая, то "пародируемый вправе обидеться". Хотя не каждый скажет вслух о своем недовольстве, заметила она.

Однако Регина Игоревна "хорошо знает Максима". И уверена, что "он не из тех, кто распыляется направо и налево или плохо делает свою работу".

Вообще же любой юморист должен уметь хорошо пародировать и задумываться над тем, кого при этом можно делать героем, а кого – нет, подчеркнула ведущая "Аншлага". Но, если "номер сделан качественно", а это даст понять публика, "надо работать с ним дальше", независимо от того, как отреагировал тот, кому он посвящен, заключила Дубовицкая.

На днях Лия Ахеджакова назвала пародию Максима Галкина на нее неуместной и оскорбительной. Ради славы он преподнес ее взгляды в издевательской форме, заявила актриса.

Юморист откликнулся на слова знаменитости в соцсети. Он написал, что совсем не хотел обидеть народную артистку, но попросил не лишать его права на свободу слова и самовыражения, за что она же сама много лет борется.