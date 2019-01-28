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Дубовицкая стала врагом известного юмориста

Регина Дубовицкая. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая "Аншлага" и артист давно и сильно поссорились

Сначала Регина Дубовицкая просто отдалилась от Яна Арлазорова. А позже их отношения испортились окончательно. И тому было несколько причин.

Ведущая "Аншлага" была недовольна тем, что юморист слишком долго работает над номерами. Это на самом деле было так – он кропотливо сочинял сценарии выступлений, на что требовалось много времени.

Кроме того, Дубовицкая приблизила к себе Владимира Винокура, что обидело Арлазорова. "Когда у Яна появилась настоящая популярность, я думаю, что он захотел быть ближе к Регине", – рассказал писатель Анатолий Трушкин, цитирует StarHit выдержки из документального фильма.

Позже Арлазоров и его коллега подавали на Дубовицкую в суд и выиграли его. А недовольство юмориста ведущей "Аншлага" росло. Всю оставшуюся жизнь он "видеть ее не мог", разругался с нею начисто и "поливал ее на каждом шагу", вспоминал их коллега Лион Измайлов.

Все окружающие знали, что этим двоим нельзя было оказываться рядом на каком-либо мероприятии. Арлазоров сразу говорил Дубовицкой гадости, и она уходила.

Между тем именно "Аншлаг", который создала Регина Игоревна, принес популярность до этого не известному артисту разговорного жанра. Ранее за десять лет он сыграл лишь в одном крупном спектакле – "Шум за сценой", крупных ролей ему не доставалось.

Ян Майорович стал одной из первых звезд "Аншлага", когда программа только начала выходить в эфир. Ему тогда было уже больше 40 лет. Но благодарности за это, похоже, не испытывал. И Дубовицкую считал своим врагом до последних дней. Но, когда юморист умер, ведущая пришла проститься с ним, что очень удивило всех присутствовавших на церемонии. 

Бытует мнение, что Арлазоров был одинок и совсем не похож на того, кого изображал на сцене. Коллеги нередко обижались на его злые шутки. Однако они искренне переживали, когда узнали о смертельной болезни артиста.

Ян Арлазоров скончался 7 марта 2009 г. от рака поджелудочной железы. Он похоронен на Востряковском кладбище в Москве. 

Фоторепортаж
С Дубовицкой случилась большая беда
Марианна Абравитова Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov
Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomohov Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Полина ДОРОЖКИНА
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