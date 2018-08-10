У Дубовицкой сдали нервы
Об артистке долгое время ничего не было слышно. Чем она живет и какие вынашивает планы, рассказала "Утру" экстрасенс и ясновидящая Кажетта.
Как ни странно, Регину Дубовицкую сильно взволновало то, что сложные отношения ее партнеров и коллег по сцене – Евгения Петросяна и Елены Степаненко – вышли наружу. Можно сказать, что она полностью погружена в эту проблему, сообщила ведунья.
У нее самой за всю жизнь накопилось много обид. Последнее время былая популярность и слава "Аншлага" ушла куда-то на второй план, да и здоровье артистки подкачало, отметила экстрасенс.
По ее словам, сейчас в жизни Дубовицкой наступил нулевой период по бизнесу и успехам. Но так, конечно, будет не всегда.
В ближайшее время ситуация стабилизируется. У Регины есть грандиозный план – вывести на сцену трех новых звезд, заявила Кажетта.
Пока же она просто закрылась в себе, решила творить и думать о возрождении "Аншлага" самостоятельно, не привлекая никого, добавила ведунья.
Артистка пережила предательство. И она почему-то не может об этом забыть. Регина все время переваривает и вспоминает былые обиды, поэтому из ее жизни ушла радость, пояснила экстрасенс.
И заверила, что в ближайшее время Регина возьмет себя в руки и сможет преодолеть темную полосу. Будут новые съемки.
Единственное, о чем можно попросить Дубовицкую, так это перестать заниматься самокопанием. Ее энергетика на нуле. И это не хорошее состояние. В ее возрасте нужно беречь нервные клетки, заключила Кажетта.
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