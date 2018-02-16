Перед исчезновением Дубовицкая говорила о смерти
Регина Дубовицкая – персона закрытая. Она редко дает интервью и пресекает на корню все разговоры о личной жизни. Телеведущая предпочитает находиться на удалении от тусовок. Информацию о том, как она живет, поклонникам приходится собирать по крупицам.
Выпустив к Старому Новом году свое традиционное телевизионное детище, Дубовицкая снова ушла в тень.
Последний раз она появилась на людях на церемонии прощания с Михаилом Задорновым. Они дружили больше 30 лет и вместе создавали "Аншлаг".
Церемония проходила в ритуальном зале морга одной из подмосковных клиник. Тогда многие обратили внимание на то, как сильно Дубовицкая сдала. Как отметили DNI.RU, в скорбящей женщине с трудом узнали телезвезду, которую привыкли видеть при "полном параде".
"Меня очень потрясла смерть Миши", – рассказала она о друге во время одной из редких встреч с журналистами.
Вспомнила артистка тогда и других умерших друзей.
"Уходят люди, с которыми мы создавали "Аншлаг". Нет с нами Миши Евдокимова, Яна Арлазорова... Мне очень хочется, чтобы в новом году не было потерь, чтобы мы как можно дольше были все вместе", – призналась она Sobesednik.Ru.
Регина Дубовицкая замужем за профессором Юрием Айвазяном, с которым познакомилась еще в 17-летнем возрасте. Они живут в своем доме в Подмосковье. На их участке есть пруд, разбиты клумбы и стоят мини-скульптуры. А еще у них живут коты – их точное количество не знает даже самая телеведущая.
Вот, пожалуй, и все, что известно о ее личной жизни.
Однажды журналисты решили выпытать у сатирика Михаила Грушевского, как живет "мама" "Аншлага".
"У Регины все хорошо, она в порядке", – не стал вдаваться он в детали.
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