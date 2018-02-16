Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Перед исчезновением Дубовицкая говорила о смерти

Регина Дубовицкая. Фото: GLOBAL LOOK press/Natalya Loginova
Звезда телеэкрана снова пропала из виду

Регина Дубовицкая – персона закрытая. Она редко дает интервью и пресекает на корню все разговоры о личной жизни. Телеведущая предпочитает находиться на удалении от тусовок. Информацию о том, как она живет, поклонникам приходится собирать по крупицам. 

Выпустив к Старому Новом году свое традиционное телевизионное детище, Дубовицкая снова ушла в тень. 

Последний раз она появилась на людях на церемонии прощания с Михаилом Задорновым. Они дружили больше 30 лет и вместе создавали "Аншлаг".

Церемония проходила в ритуальном зале морга одной из подмосковных клиник. Тогда многие обратили внимание на то, как сильно Дубовицкая сдала. Как отметили DNI.RU, в скорбящей женщине с трудом узнали телезвезду, которую привыкли видеть при "полном параде".

"Меня очень потрясла смерть Миши", – рассказала она о друге во время одной из редких встреч с журналистами. 

Вспомнила артистка тогда и других умерших друзей. 

"Уходят люди, с которыми мы создавали "Аншлаг". Нет с нами Миши Евдокимова, Яна Арлазорова... Мне очень хочется, чтобы в новом году не было потерь, чтобы мы как можно дольше были все вместе", – призналась она Sobesednik.Ru. 

Регина Дубовицкая замужем за профессором Юрием Айвазяном, с которым познакомилась еще в 17-летнем возрасте. Они живут в своем доме в Подмосковье. На их участке есть пруд, разбиты клумбы и стоят мини-скульптуры. А еще у них живут коты – их точное количество не знает даже самая телеведущая.  

Вот, пожалуй, и все, что известно о ее личной жизни.

Однажды журналисты решили выпытать у сатирика Михаила Грушевского, как живет "мама" "Аншлага".

"У Регины все хорошо, она в порядке", – не стал вдаваться он в детали. 

Денис ЗВЯГИН
новости партнеров
Загрузка...

Любимые россиянами курорты подорожали вдвое

Заграничный отдых в этом году для многих окажется недоступным

В детсаду Москвы насмерть замерзла девочка

Воспитатели не уследили за ребенком во время прогулки

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей