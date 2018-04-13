С Дубовицкой случилась большая беда

Психологическое и эмоциональное состояние артистки практически на нуле

Много чего приключилось за последнее время с известными российскими юмористами – участниками "Аншлага". К сожалению, некоторых из них не стало. Непросто складывается жизнь и у бессменной ведущей любимой телезрителями программы.

Уже несколько лет Регина Дубовицкая редко бывает на публике. Она почти не появляется на телеэкранах. В последний раз ее видели на похоронах сатирика Михаила Задорнова, и тогда любимую артистку было трудно узнать – настолько сильно она переживала потерю, ведь дружила с сатириком больше 30 лет.

О состоянии Регины Дубовицкой и судьбе ее программы рассказала таролог, ясновидящая, психолог Марианна Абравитова.

Она не согласна с тем мнением, что звезд "Аншлага" преследует злой рок. И ничего такого там не видит. По ее словам, у каждого просто своя судьба и свои испытания, каждый проходит свой путь.

Галкин, кстати, тоже оттуда, и у него все замечательно, отметила таролог. Наоборот, такой "рок" оказался для него судьбоносным, и он на вершине олимпа, можно сказать, отчасти благодаря "Аншлагу", напомнила ясновидящая.

А то, что сейчас у многих артистов и не только онкология, не связано с этой программой, добавила Марианна. На это страшное заболевание влияют плохая экология и еще многие факторы, это бич во всем мире, независимо от возраста и от профессии, добавила она.

Регина Дубовицкая, к сожалению, суперхорошим здоровьем не обладает, заявила Абравитова. "Ее психологическое и эмоциональное состояние практически на нуле. По картам я вижу, что она испытывает глубокое одиночество и стресс. Все это накапливается и переходит в некую форму депрессии", – отметила таролог.

Получается картина некой недореализованности, продолжила ясновидящая. Артистка ярко жила, а сейчас полностью все как будто перевернуто с ног на голову. Ее программа пользовалась огромным успехом, теперь же как будто выпала из формата, указала Марианна.

Необходимы новые мысли идеи, поменять ракурс и идеи, чтобы программа шла в ногу со временем, посоветовала ясновидящая. Но глобальных проектов и мыслей у Регины пока не родилось, признала она. И предположила: "Может быть, и есть что-то, но запустить не получается".

Всем рулит душевное состояние и мотивация, если этого нет, так и глобальных преобразований мы не получим, пояснила психолог. Необходимо сначала разобраться с собой и понять, что поменять в себе и как вернуть ту искру жизни в себя, а потом уже и в свое детище по имени "Аншлаг", заключила Марианна Абравитоваа.