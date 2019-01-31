Галкин объяснился с недовольной возвратом Крыма актрисой

Юморист ответил на обвинения актрисы в его адрес

Максим Галкин не оставил без внимания заявление Лии Ахеджаковой, негативно воспринявшей присоединение Крыма к России, о том, что он оскорбил ее своими пародиями и необоснованной критикой. Свое мнение шоумен подробно высказал в соцсети под видео с фрагментом интервью кинозвезды и отрывками из номера, о котором шла речь.

Под роликом юморист уважительно обратился к народной артистке. Он поблагодарил за признание его таланта и попросил не лишать его права на свободу слова и самовыражения, за что она же сама много лет борется.

"Целью моих пародий никогда не были высмеивание и издевательство над кем бы то ни было. Я в меру своих способностей иронизирую над явлениями и отношениями в политике, эстраде и телевидении. Занимаюсь я и политической сатирой, а соответственно Вы как давний непримиримый борец с режимом – желанный участник моих пародий, тем более Ваша яркая манера талантливой актрисы позволяет это делать интересно и узнаваемо",

– пояснил Галкин.

И добавил, что он может нравиться или нет, но делает то, что, по его мнению, достойно пародии. Ахеджакова ее достойна, "как и наш президент, и другие участники политического процесса", отметил Максим. "Пародия и сатира – это часть того свободного общества, за которое Вы выступаете", – добавил он.

Также юморист написал, что изображал актрису не за глаза, хотя она в интервью и не сказала о своем присутствии в зале во время его выступления. И в заключение добавил:

"Я не имел никакого намерения спекулировать на Вашем имени, а хотел исключительно порадовать Вас и Ваших коллег".

Поклонники Максима откликнулись на его пост. Многие поддержали его.

"Достойно прокомментировал ситуацию".

"Очень тактичная пародия. Ничего оскорбительного. Все любим Лию Ахеджакову".

"Лия Ахеджакова – любимая всеми актриса, жаль, что она даже юмор воспринимает столь остро".

"В номере нет ничего, что могло бы быть обидным. Максим, как всегда, на высоте".

"К счастью, у него потрясающее чувство юмора, а то бы половина юмористов уже лес валила бы".

"А мне понравилось. И ничего обидного в этом нет. По-моему, это талантливо".

"Думаю, что это сейчас даже можно рассмотреть как возможность вновь обратить на себя внимание, через аудиторию как Ваших поклонников, так и других... Радует, что без судебных исков и выплаты морального".

"Если об артисте говорят и пародируют, значит его помнят и ценят, ведь не так уж много артистов удостоенных этому вниманию. А многих и попросту позабыли".

Однако нашлись и такие, кто упрекнул Галкина. "Не извиняться надо, не писать оправдательные посты, а просто спросить разрешения сначала надо и сказать, что без Вашего образа в этой песне никак. Не уважительно 100 процентов", – заявил один из них.

Ранее известная кино– и театральная актриса, которую называют "королевой эпизода", обвинила юмориста в издевательстве. И сказала, что он делает это "ради успеха у зрителей".