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Уровень Бузовой: Галкина распекли за аншлаг

Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Известный юморист спровоцировал скандал в Сети

Наверняка Максим Галкин, публикуя новое видео в Instagram, не ожидал подобной реакции. Он всего лишь показал, как его встречали зрители на концертах.

"Спасибо моим любимым зрителям, с которыми я с радостью повстречался 7 марта в Дзержинске, 8 марта в Нижнем Новгороде и 15 марта в Лимассоле на Кипре! Это было прекрасно!"

-  отметил юморист под роликом, на котором показано, как принимала его публика. Но в соцсети забушевали нешуточные страсти. Виною тому стали слова одной из подписчиц:

"Максим, Вы, как Бузова, стали снимать свои аншлаги".

Сравнение возмутило самого артиста. "Дочка, я свои аншлаги снимаю с 2001-го года", – ответил он, давая понять девушке, что взрослее ее и опытнее на сцене.

Поклонники, в свою очередь, поддержали кумира. Они возмутились:

"Бузову сравнить с Максимом. Бред", "Максим в Вас заложен талант, а Бузова – бездарность, клоунесса, Вы молодец!", "Где Максим и где Бузова, вы что сравниваете? Завтра Бузову спонсировать не будут и о ней все забудут", "Галкин не Бузова! Максим давным давно звезда!", "Сравнили Галкина с Бузовой, да она кто такая, она мизинца его не стоит, выскочка!", "Аншлаг у Бузовой?! Фотошоп, наверное", "Я даже на афишах Бузову не желаю видеть, но ведь кто-то ее проталкивает, а сколько ходят на ее концерты. Ну, каждому свое. Да, я не однозначно отношусь к шоуменам, но Галкина уважаю, умный и воспитанный человек.И сравнивать его с какой то Бузовой просто некорректно", "Максим сделал себя сам благодаря своему таланту и трудолюбию, а кто такая Бузова? Без таланта и без голоса!", "Да, сравнили Галкина с Бузовой, да ее взашей надо гнать с телевидения", какие аншлаги?.. Если и приходят, то только кинуть в нее яйцом или помидором. Если б не охранка и наши реформы, не быть ей на сцене. Все спецом делают", "Бузова не достойна иметь аншлаги!!! Удивительно, как она в этом плане попала в один ряд с одаренными и талантливыми людьми?! Просто диву даешься! Глупая и бездарная девица и ооочень некрасивая!".

Многие хвалили артиста, особенно те, кто побывал на концертах, о которых он упомянул. "Какой же вы трудяжка", "Молодец", "Это было круто", "Вы артист, с большой буквы", "Ты клевый, Макс",  "Невероятный талант, невероятное трудолюбие", – восхитились поклонники. 

Некоторые при этом удивленно спросили:  "У Бузовой есть аншлаги?", "А кто такая Бузова?".

Нашлось несколько таких, кто защитил Ольгу Бузову. Однако их комментарии потерялись в общем потоке негатива, который вылили пользователи в ее адрес.

Были и те, кто вспомнил недавнюю громкую историю, связанную с именем юмориста. "А что там с Филей?.. Все-таки, по-братски, вы разобрались по цене? И что там почем?.. И какая стоимость остальных мужей! Этих будем валить оптом? Без обид, Вы классный!", "Макс, скажи честно, на что потратил 2 млн за Филиппа?", – поинтересовались они 

Фоторепортаж
Певица Бузова строит далеко идущие планы
Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Sokolova Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Фото: instagram.com/buzova86 Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Полина ДОРОЖКИНА
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