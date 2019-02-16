"Девчонки встречают": Галкин в цвету уехал от Пугачевой

Юморист отправился в Питер

В Северной столице женщины ждали прямо у поезда.

Из-за плотного рабочего графика Максим Галкин постоянно в разъездах. И практически в каждом городе его окружают поклонницы. Самые преданные, похоже, в Питере.

Супруг Аллы Пугачевой выложил забавное видео. На кадрах видно, как восторженные фанатки бегут за Максимом с букетами цветов. Один из них ему уже успели подарить.

"Ура! Санкт-Петербург, здравствуй! Вот уже 18 лет эти девчонки встречают меня на вокзале каждый раз, когда я приезжаю в Северную Столицу. Спасибо! Это всегда приятно! Ни девчонки, ни Петербург не изменились",

– написал он в своем Instagram.

Искренность и душевное отношение к поклонницам, которым отличаются далеко не все звезды, растрогали подписчиков.

"Какой вы эмоциональный, талантливый. Я в вас влюбилась после передачи Лучше всех!!! Какая харизма!!! Трудоголик", "Обожаю его талантливый человек Простой человечище", – отозвались они.

