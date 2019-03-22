"Клубничка": Галкин показал забаву дочери

Шоумен засветил наследницу в один из моментов ее творчества

Максим Галкин, в очередной раз вооружившись смартфоном, снял Лизу и Гарри. Утром, пока сын, сида за столом, вовсю строчил из автомата, дочурка юмориста и Аллы Пугачевой времени даром не теряла.

"Это? Ну, это снеговик",

– терпеливо объясняла она непонятливому папе, что изобразила из еды на своей тарелке. Тот все понял и под готовым видео, выложенным в Instagram, сообщил, что происходит:

"Завтрак. Колбасно-клубничный снеговик и автомат с чаем".



Уже за первые минуты пост юмориста собрал более 80 тыс. просмотров и массу комментариев. Почти все они полны бесконечного восторга:

"Вы прекрасная семья!.. Замечательный папа и заботливый муж! А детки похожи на своих талантливых родителей!", "Чудесные дети.! Воспитаные! Живые! Настоящие!", "Лиза будет модница и кокетка, а Гарри умным мальчиком, как папа Максим", "Завтрак – у кого с ассоциациями, у кого – с автоматом. Только бы Гарри Максимыч его пюре не зарядил", "Лизочка так красиво и вкусно кушает", "Все как у всех! Ох, уж эти детки", "Довольны дети общением с родителями и вкусным завтраком! Жизнь кипит!!", "Гарик – копия отца, то есть Максима, а дочь в маму".

Знаменитый пародист не впервые показывает наследников. Причем чаще всего главной героиней его публикаций становится именно рассудительная и творчески развитая дочка, которая то вьет из отца веревки, то блещет настоящим актерским талантом.

Судя по ролику, дети двух знаменитых артистов все еще отказываются от полезной еды, питаясь тостами и колбасой. Хотя в это утро их удалось уговорить добавить к привычному рациону клубнички.

Но в этом таится опасность. Именно о ней предупредил Галкина один из хейтеров:: "Опять сардельками кормите!? Берегите детишек, не давайте им переработанное мясо! Там нитриты! Яд! Неужели некому подсказать?!"

Однако, как известно, накормить пятилетних таких активных малышей непросто. Мамы и папы хорошо знают, что у наследников в возрасте от трех до семи лет формируются устойчивые вкусы, из-за чего их сложно убедить попробовать новые продукты.

Малыши в этом возрасте обожают чаще всего макароны или рис с кетчупом или сыром. Поэтому их родители, безуспешно старающиеся завлечь детишек чем-то новеньким, могут только позавидовать Алле Борисовне и Максиму...