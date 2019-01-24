Она такая расчетливая: Галкин откровенно рассказал о дочери

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Максим Галкин продолжает размещать в соцсети посты о своих детях. В последнее время в них все чаще мелькает дочка. И каждый раз Лиза демонстрирует свои способности. Еще одним талантом малышка блеснула в новом видео.
"Лизу невозможно обыграть в домино! Реально!"
– пожаловался артист под роликом. И добавил:
"Она просчитывает ходы. А азартная!"
В записи Максим выкладывает кости, но ему явно не везет.
"Играй, играй, а не снимай какие-то беки-бебебеки!" – требует дочка. В конце она выигрывает и бурно радуется своему успеху.
Однако не забывает сделать папе замечание и дать совет.
"Понял? Какой ты большой соперник, ты малюсенький",
– высмеивает отца девчушка. А потом поучает его:
"Нужно играть, а не отвлекаться".
Подписчикам страницы Максима ролик понравился. Особенно восхитила их Лиза.
"Кокетка".
"Просто чудо".
"Какая она интересная".
"Деловая колбаска".
"Молодец умничка".
"100% подарок небес".
"Какая же она классная! Умненькая, артистичная, завораживающая!"
Нашлись слова и для артиста. "Получил, малюсенький соперник?! Молодец, Лизок!", "Папа – соперник никакой по сравнению с дочей", – заявили фолловеры.
Кроме того, пользователи в очередной раз нашли сходство девочки с мамой – Аллой Пугачевой, все манеры такие же, отметили они. А один добавил: "Главное – пусть не зазнается. Ей это не к лицу".
В отличие от скромного Гарри, Лиза харизматичная и говорливая. В последнее время она заметно осмелела – даже отцу дает словесный отпор. А Максим Галкин обожает дочурку и многое ей позволяет. И даже кажущаяся унизительной фраза о "малюсеньком сопернике" сходит ей с рук.
Юморист даже и не собирался спорить с дочерью. Похоже, он очень гордится ее способностями.
Двойняшкам знаменитых родителей – Аллы Пугачевой и Максима Галкина – уже исполнилось по пять лет. Дочь и сын растут любознательными и умными. Благодаря отцу и маме они стали настоящими звездочками соцсетей...
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