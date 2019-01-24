Она такая расчетливая: Галкин откровенно рассказал о дочери

Юморист раскрыл еще одно умение наследницы

Максим Галкин продолжает размещать в соцсети посты о своих детях. В последнее время в них все чаще мелькает дочка. И каждый раз Лиза демонстрирует свои способности. Еще одним талантом малышка блеснула в новом видео.

"Лизу невозможно обыграть в домино! Реально!"

– пожаловался артист под роликом. И добавил:

"Она просчитывает ходы. А азартная!"

В записи Максим выкладывает кости, но ему явно не везет.

"Играй, играй, а не снимай какие-то беки-бебебеки!" – требует дочка. В конце она выигрывает и бурно радуется своему успеху.

Однако не забывает сделать папе замечание и дать совет.

"Понял? Какой ты большой соперник, ты малюсенький",

– высмеивает отца девчушка. А потом поучает его:

"Нужно играть, а не отвлекаться".



Подписчикам страницы Максима ролик понравился. Особенно восхитила их Лиза.

"Кокетка".



"Просто чудо".



"Какая она интересная".

"Деловая колбаска".

"Молодец умничка".

"100% подарок небес".

"Какая же она классная! Умненькая, артистичная, завораживающая!"



Нашлись слова и для артиста. "Получил, малюсенький соперник?! Молодец, Лизок!", "Папа – соперник никакой по сравнению с дочей", – заявили фолловеры.

Кроме того, пользователи в очередной раз нашли сходство девочки с мамой – Аллой Пугачевой, все манеры такие же, отметили они. А один добавил: "Главное – пусть не зазнается. Ей это не к лицу".

В отличие от скромного Гарри, Лиза харизматичная и говорливая. В последнее время она заметно осмелела – даже отцу дает словесный отпор. А Максим Галкин обожает дочурку и многое ей позволяет. И даже кажущаяся унизительной фраза о "малюсеньком сопернике" сходит ей с рук.

Юморист даже и не собирался спорить с дочерью. Похоже, он очень гордится ее способностями.

Двойняшкам знаменитых родителей – Аллы Пугачевой и Максима Галкина – уже исполнилось по пять лет. Дочь и сын растут любознательными и умными. Благодаря отцу и маме они стали настоящими звездочками соцсетей...