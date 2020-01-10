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Молодая избранница Петросяна засветила замужнее кольцо

Молодая избранница Петросяна засветила замужнее кольцо
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Юморист и его возлюбленная продолжают интриговать поклонников

Татьяна Брухунова поделилась с поклонниками фотографией из своего очередного путешествия. Молодая помощница Петросяна, которая, по слухам, уже стала его пятой женой, предстала в уютном зимнем образе: свитере с симпатичным медвежонком, простой гладкой стрижкой и в очках.

"Хельсинки. День первый", – написала Брухунова на своей страничке в Instagram и сразу же получила целое море комментариев. Все немедленно обратили внимание на то, что на безымянном пальчике правой руки у Татьяны красуется кольцо, весьма похожее на обручальное.

"Какой уютный образ! И новое колечко нельзя не заметить" "мне не дает спать всего один вопрос – свободны ли Вы на данный момент?", "О, кольцо", Обручальное?", – заинтересовались поклонники. В ответ на это одна из подписчиц написала "замужнее", и этот комментарий весьма понравился Татьяне.

На прямые вопросы и прозрачные намеки Татьяна отвечать не стала. Слухи о том, что Петросян и его помощница поженились, появились в декабре прошлого года. Ради тридцатилетней избранницы эстрадный мэтр оставил четвертую супругу -  Елену Степаненко. 

Валентина МАЙОРОВА

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