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Названы полезные способы убить время на карантине

Названы полезные способы убить время на карантине
Фото: Polly Wreford/moodboard/www.globallookpress.com
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За две недели можно бросить курить и накачать мышцы

Специалисты уверены, что за период самоизоляции из-за пандемии коронавируса можно изменить жизнь в лучшую сторону. Медики поделились советами о том, как выработать полезные привычки за 14 дней. 

В течение двух недель нужно постоянно заниматься физическими упражнениями. Зарядка поможет поддержать тело в форме и улучшить кровообращение, сообщили “РИА Новости” со ссылкой на главного внештатного специалиста по медицинской профилактике Минздрава Подмосковья Юрий Шалягин. 

Он отметил, что особое внимание надо уделить питанию: во время самоизоляции стоит отказаться от жареной пищи и фаст-фуда. В меню лучше ввести вареные или приготовленные на пару блюда. Не следует залоупотреблять алкоголем. Он ослабляет иммунитет и портит здоровье. 

Специалист рассказал, что во время эпидемии COVID-19 надо бросить курить: зависимые от вредной привычки люди в первую очередь подвержены инфекции и тяжелее ее переносят. 

Для профилактики коронавируса нужно регулярно проветривать помещения и устраивать ежедневную влажную уборку. 

Ранее "Утро" рассказало, что коронавирус оставит украинцев без европейских денег.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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