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Коронавирус оставит украинцев без европейских денег

Коронавирус оставит украинцев без европейских денег
Фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Брюсселю стало не до Киева

Из-за коронавируса Украина вплотную подошла к дефолту. А европейцам, которых самих "раздирает" COVID-19, сейчас просто не до бывшей советской республики.

Как рассказал в интервью "Украина.Ру" политолог Марат Баширов, на фоне распространения коронавируса о недостаточной помощи Брюсселя заговорили Италия и Сербия, поэтому вряд ли украинцам стоит на что-то рассчитывать.

По мнению эксперта, Киев для Евросоюза – как кость в горле. И Украина, скорее всего, выпадет из повестки.

"Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно", – считает Баширов.

Ранее депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Украина как государство движется к дефолту. По его словам, вернут долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках, уже невозможно без помощи МВФ. При этом какого-то плана выживания в условиях пандемии коронавируса и спада в экономике у киевских властей нет.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость на этой планете.
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Недавно только нам всем доказывали что рост ВВП растет темпами больше чем в Китае.
Значит у них своих денег хватит на все и на войну и на похороны солдат, и займы они могут давать сами кому угодно, золото типа, точнее крашенный свинец, полный закрома, указано что это холото, но свинец можно продать китайцам и купить на эти деньги полную хлебовозку хлеба.
А что, по крошке всем хватит.
Так что при росте ВВП под 300%, проблем не будет.
Гость
Ответить
Василий
...и не надейтесь ! Это Москва останется без денег.а Киев будет с деньгами !!Ё!Ё
С хреном украина останется а не с деньгами!
Гость
Ответить
Василий
...и не надейтесь ! Это Москва останется без денег.а Киев будет с деньгами !!Ё!Ё
Только на подачки и рассчитываете, а работать не пробовали ? Не кому вы не нужны злобные ленивые свиньи.
Василий
Ответить
...и не надейтесь ! Это Москва останется без денег.а Киев будет с деньгами !!Ё!Ё
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