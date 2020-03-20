Брюсселю стало не до Киева

Из-за коронавируса Украина вплотную подошла к дефолту. А европейцам, которых самих "раздирает" COVID-19, сейчас просто не до бывшей советской республики.

Как рассказал в интервью "Украина.Ру" политолог Марат Баширов, на фоне распространения коронавируса о недостаточной помощи Брюсселя заговорили Италия и Сербия, поэтому вряд ли украинцам стоит на что-то рассчитывать.

По мнению эксперта, Киев для Евросоюза – как кость в горле. И Украина, скорее всего, выпадет из повестки.

"Я ожидаю, что там резко ухудшится экономическая ситуация, и они вплотную подойдут к дефолту. В чем-то это им выгодно", – считает Баширов.

Ранее депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский заявил, что Украина как государство движется к дефолту. По его словам, вернут долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках, уже невозможно без помощи МВФ. При этом какого-то плана выживания в условиях пандемии коронавируса и спада в экономике у киевских властей нет.