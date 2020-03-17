На Украину надвигается дефолт из-за коронавируса
Украина как государство движется к дефолту. Об этом в интервью "Ютуб"-каналу "Vласть vs Vлащенко" заявил депутат Верховной рады от партии Зеленского "Слуга народа" Александр Дубинский. По его словам, вернуть долги, которые сформировались на внешнем и внутреннем рынках, невозможно без глобальной финансовой помощи.
Также парламентарий обратил внимание на то, что у Киева нет какого-либо плана "выживания страны" в условиях коронавируса, если МВФ не поможет.
При этом Дубинский затруднился ответить, насколько подорожает доллар и евро на Украине, но подчеркнул, что иностранная валюта в Незалежной исторически всегда поднималась в цене. "Экономика умирает, валюта становится дороже, потому что ее не хватает постоянно, дефицит образуется", – сказал депутат. По его мнению, на Украине ничего не сделали для того, чтобы валюта удерживалась в стране.
В декабре 2018 г. МВФ утвердил кредитную программу для Украины почти на $4 млрд, утвердив сроки 14 месяцев. Из них $1,4 млрд Киве получил сразу, а выдача последующих траншей зависела от итогов полугодовых обзоров. В итоге транши отложили, а затем речь зашла о формировании новой кредитной программы.
Сейчас из-за коронавируса экономики многих стран терпят колоссальные убытки. Поэтому кредитование Украины вызывает много вопросов.
Ранее руководитель отдела рынков компании J.P. Morgan International Дэвид Стаббс спрогнозировал целый ряд дефолтов во всем мире. Пока о дефолте 7 марта объявил лишь Ливан.
Российская экономика также терпит убытки, доллар подорожал до 75 рублей. А агентство Bloomberg, основываясь на прогнозах аналитиков, и вовсе написало, что доллар поднимется в цене выше 97 рублей. Это произойдет в том случае, если фондовые индексы США продолжат падать и покажут результаты, аналогичные периоду кризиса 2008 года. Причины все те же – падение цен на нефть и коронавирус.
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