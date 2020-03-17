Впервые в истории Незалежной этот пост заняла женщина

Временно исполняющая обязанности директора Госбюро Ирина Венедиктова назначена генеральным прокурором Украины. Соответствующий указ во вторник, 17 марта, подписал президент страны Владимир Зеленский.

Ранее сегодня кандидатуру Венедиктовой поддержала Верховная рада, отдав за нее 269 голосов.

"Назначить Венедиктов Ирину Валентиновну генеральным прокурором", – говорится в тексте указа.

Согласно законодательству Незалежной, увольнение и назначение генпрокурора находится в компетенции исключительно главы государства.

Венедиктова на парламентских выборах в 2019 г. избрана депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа". Она возглавляла комитет Рады по вопросам правовой политики.

Пост исполняющей обязанности директора Госбюро Венедиктова занимала с 27 декабря прошлого года.

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, комментируя в "Инстаграм" новости из Киева, написала, что на "Украине новый генеральный прокурор, да еще и с красивым женским лицом!" Она пожелала ей успехов, поскольку "предыдущие "лжепрокуроры" – ставленники Майдана – вообще не понимали, что существует закон".

Напомним, 5 марта с должности генпрокурора Незалежной был снят ставленник США Руслан Рябошапка.

