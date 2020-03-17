Глава торговли Незалежной начал с ошибок

Назначенный на должность руководителя Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко попал в курьезную ситуацию.

Его кандидатуру утвердили депутаты на внеочередном заседании Рады во вторник, 17 марта, после чего он был приглашен спикером парламента Дмитрием Разумковым выйти вперед для присяги. Но вместо трибуны перед президиумом Петрашко попытался занять кресло президента Украины.

"Рановато!", "Смело", – послышались комментарии из зала. Новоявленный министр смутился, но вернулся к трибуне и прочитал текст клятвы. Видеокадры передает телеканал "112".

Новый состав кабинета министров на Украине был утвержден в начале марта, после того как прежний глава правительства Алексей Гончарук ушел в отставку.