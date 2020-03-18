Во время обращения украинского лидера к народу на экранах засветилось неожиданное признание

Выступление президента Украины Владимира Зеленского на тему коронавируса обернулось конфузом. Из-за технического сбоя на канале ICTV во время трансляции появились субтитры, которые не совпадали с тем, что говорил лидер Незалежной.

"Это я убила Эрику", – высветились слова на экране в момент, когда глава Незалежной рассказывал, как граждане его страны могут вернуться из-за рубежа во время пандемии коронавируса.

Вслед за признанием в убийстве появились и другие фразы. В них говорилось о потере близкого человека, направлении ворсинок от веревки и состоянии тела после смерти. Реплики принадлежали героям детективного сериала, предполагает "Страна.ua".

Ролик насмешил пользователей "Ютуб". Под видео в комментариях они написали: "Это шедевр", "Бомба". Некоторые предположили, что такое обращение президента стало шоком для зрителей, у которых проблемы со слухом.

О вспышке коронавируса Владимир Зеленский высказывался и ранее. Недавно украинский президент призвал жителей страны воспользоваться карантином, чтобы решить проблему демографии.