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На Украине потребовали возбудить уголовное дело против Зеленского

На Украине потребовали возбудить уголовное дело против Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/ZUMAPRESS.com|www.globallookpress.com
Экс-президент Незалежной назвал действия нынешнего лидера страны "ползучей капитуляцией"

С требованием возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского выступил бывший глава государства Петр Порошенко. Поводом к резкому заявлению послужили слухи о том, что действующий президент якобы пытается свернуть с курса НАТО, а в Киеве ведутся разговоры о возобновлении подачи воды в Крым.

"Реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", – отметил Порошенко в своем телеграм-канале. И подчеркнул, что Зеленский сводит на нет усилия его команды, которая долгое время пыталась заставить Россию ответить "за агрессию" в адрес Украины. 

Также бывший президент Незалежной назвал "ползучей капитуляцией" решение создать Консультативный совет с республиками Донбасса. 

Порошенко потребовал от генпрокуратуры и СБУ возбудить против Зеленского уголовные дела "по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет", передает "Подмосковье сегодня". 

Ранее "Утро" рассказало об отказе Порошенко соблюдать карантин.

Александра АКСЕНОВА

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