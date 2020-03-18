Экс-президент Незалежной назвал действия нынешнего лидера страны "ползучей капитуляцией"

С требованием возбудить уголовное дело против Владимира Зеленского выступил бывший глава государства Петр Порошенко. Поводом к резкому заявлению послужили слухи о том, что действующий президент якобы пытается свернуть с курса НАТО, а в Киеве ведутся разговоры о возобновлении подачи воды в Крым.

"Реализация подобных инициатив равнозначна государственной измене, ответственность за которую измеряется Уголовным кодексом", – отметил Порошенко в своем телеграм-канале. И подчеркнул, что Зеленский сводит на нет усилия его команды, которая долгое время пыталась заставить Россию ответить "за агрессию" в адрес Украины.

Также бывший президент Незалежной назвал "ползучей капитуляцией" решение создать Консультативный совет с республиками Донбасса.

Порошенко потребовал от генпрокуратуры и СБУ возбудить против Зеленского уголовные дела "по признакам государственной измены, покушения на государственный суверенитет", передает "Подмосковье сегодня".

Ранее "Утро" рассказало об отказе Порошенко соблюдать карантин.