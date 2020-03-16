Законы Украины писаны не для экс-президента

Петр Порошенко стал исключением из очередного правила, введенного для жителей страны. После возвращения из охваченной эпидемией коронавируса Испании бывшему главе Незалежной и членам его семьи не пришлось отсиживать две недели на карантине.

Экс-президент отправился в Испанию на курс детоксикации. На отъезд из страны не повлиял даже вызов на допрос в Госбюро расследований. Но лечение он не закончил. В связи с тем, что с 17 марта Киев вводит запрет на международное сообщение, Порошенко пришлось вернуться раньше. По словам очевидцев, Петр Алексеевич спокойно покинул терминал, и только у сына была надета медицинская маска.

Порошенко прилетел в ночь на 15 марта на двухмоторном самолете бизнес-класса. По сведениям издания "Страна", такой перелет стоит € 28 тысяч.