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Международный суд отказал Украине в иске по Крыму

Международный суд отказал Украине в иске по Крыму
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Юристы согласились с точкой зрения России

Международный арбитраж в Гааге не уполномочен решать вопрос о принадлежности Крыма. Такой ответ получил Киев в ответ на требование компенсации от Москвы за потерю прав на часть акватории Черного и Азовского морей.

В сентябре 2016 г. Украина затеяла судебное разбирательство против России, указывая, что та, забрав Крым, лишила Незалежную дохода от использования морских зон, в том числе природных богатств в акватории. В иске Киева было указано, что судьи арбитража должны вынести решение "по суверенитету одной из сторон над Крымом", передает ТАСС.

Россия еще в 2016 г. заявляла, что Гаагский арбитраж не обладает юрисдикцией решать подобные вопросы. Теперь, спустя несколько лет, в суде согласились с этой позицией.

Сейчас у Украины есть время до ноября, чтобы переформулировать свой иск, оставив исключительно экономические требования. В противном случае он будет вовсе отклонен. Если иск будет уточнен, Москва получит возможность до августа 2021 г. дать на него ответ.

Ранее глава МИД Незалежной Вадим Пристайко заявил, что арбитраж в Гааге заставит Россию ответить за захват крымских богатств.

Николай ВИКТОРОВ

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хахлы, апятьвамписей <цензура> губам провели :)
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Опять рогулей отфутболили. Лох - это судьба.
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