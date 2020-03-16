Власти Незалежной объявили себя конкурентом РФ на сырьевом рынке

Украина впервые перекачала газ между двумя странами Европы – топливо шло по ГТСУ из Венгрии в Словакию. Такую услугу оплатил немецкий энергетический трейдер. Киев уже заявил, что Москва в связи с этим потеряла монополию на транзит российского сырья через Незалежную. Об этом говорится в сообщении пресс-службы местного оператора на "Фейсбук".

"Мы продолжаем внедрять новые услуги и искать новые возможности для использования мощной украинской ГТС. Объемы еще не очень большие, но мы уверенно развиваем восточноевропейский газовый хаб", – оповестил гендиректор оператора Сергей Макогон.

Речь идет об очень коротком маршруте, который позволяет украинцам качать газ по советской трубе между Польшей, Словакией, Венгрией, а в будущем в Румынию.

"Начало предоставления этой услуги позволит активизировать торговлю газом между странами Восточной Европы и позволит дополнительно загрузить мощности украинской ГТС, которые после строительства "Северного потока – 1" уже не используются в полном объеме", – подчеркнул пан Макогон.

Оператор намерен создать "виртуальные точки", которые должны упростить работу смежникам и трейдерам в местах соединения труб между государствами.

Киевская сторона не уточняет, чей газ качается по странам Европы.

Пользователи в комменариях под этой новостью на украинском "Обозревателе" посмеялись над победной реляцией ГТСУ, отдельно остановившись над виртуальностью функционирования трубы (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Аххаххххаааха))))) я бы даже сказал выдавили Газпром с европейского рынка!!! Жгите дальше!!!)))", "Виртуальная точка, виртуальный газ, виртуальный транзит)))", "как все в жизни завертелось хитро: сначала украина покупала словацкий газ а теперь качает венгерский газ этим же словакам))", "А чего не пишут что оператор ГТС уже фактически начинает "пилить" трубу? Оптимизируя ее под мощности не более 40 лярдов".

