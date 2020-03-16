Василису Старшову вынудили уйти из песенного шоу "Голос страны"

Все чаще кризис отношений между Россией и Украиной сказывается на артистах. Из-за сайта "Миротворец", в базу данных которой вписаны так называемые "агенты Кремля", пострадало немало российских певцов и актеров.

Жертвой стечения обстоятельств на сей раз стала ушедшая в июле 2017 г. из группы "Ленинград" солистка Василиса Старшова. Девушке добровольно-принудительно пришлось покинуть украинское шоу "Голос страны".

О том, что она выбывает из него по собственному желанию, сообщила ведущая в эфире телеканала "1+1". Остаться в проекте не помогло даже письмо президенту Незалежной, которое отправила Старшова лично Владимиру Зеленскому и в адрес его пресс-службы. Копию послания вокалистка опубликовала в "Инстаграм".

В нем Василиса изложила, что успешно преодолела этап слепых прослушиваний. Однако после первого же выпуска она попала в черный список "Миротворца" за выступление в музыкальном фестивале в Крыму в составе "Ленинграда" в 2016 году.

Напомним, созданный в 2014 г. по инициативе замглавы МВД Антона Геращенко сайт не является официальным ресурсом Украины. Однако вписанные туда артисты, политики и журналисты не могут попасть в страну.