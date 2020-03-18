Экономическая ловушка: на Украину надвигается кризис
Украина может угодить в экономическую западню, признался премьер страны Денис Шмыгаль. По его словам, государство обеспокоено не только угрозой коронавируса.
Сейчас Незалежная находится на грани кризиса, предупредил глава кабмина. В ловушку она попала из-за мирового финансового кризиса.
Первоочередной задачей киевской власти премьер назвал подготовку страны к очередному вызову, который не обойдет стороной ни правительство, ни бизнес. На фоне обострившейся ситуации у властей должен быть план действий.
"Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру", – отметил Шмыгаль, передает УНИАН.
Накануне нестабильную украинскую экономику залихорадило из-за коронавируса. На государство надвигается дефолт, предупредил депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.
В Киеве в связи с масштабным распространением вируса COVID-19 существенно ужесточили меры безопасности. Однако мэр столицы, по всей вероятности, не воспринимает всю опасность ситуации всерьез. В понедельник, 16 марта, Виталий Кличко опубликовал в соцсети фото в футболке, надпись на которой гласит: "Квентин Карантино".
Во вторник, 17 марта, стало известно о второй жертве китайской заразы в Незалежной.
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