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Экономическая ловушка: на Украину надвигается кризис

Экономическая ловушка: на Украину надвигается кризис
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеУкраина обложит спецпошлиной российскую лампочку Ильича и уголь
Незалежную готовят к новому вызову

Украина может угодить в экономическую западню, признался премьер страны Денис Шмыгаль. По его словам, государство обеспокоено не только угрозой коронавируса.

Сейчас Незалежная находится на грани кризиса, предупредил глава кабмина. В ловушку она попала из-за мирового финансового кризиса.

Первоочередной задачей киевской власти премьер назвал подготовку страны к очередному вызову, который не обойдет стороной ни правительство, ни бизнес. На фоне обострившейся ситуации у властей должен быть план действий.  

"Я уже давал распоряжение Министерству развития экономики разработать несколько сценариев возможных экономических последствий для Украины в нынешних условиях, чтобы мы могли оперативно реагировать, и сейчас даю это поручение новоназначенному министру", – отметил Шмыгаль, передает УНИАН.

Накануне нестабильную украинскую экономику залихорадило из-за коронавируса. На государство надвигается дефолт, предупредил депутат от президентской партии "Слуга народа" Александр Дубинский.

В Киеве в связи с масштабным распространением вируса COVID-19 существенно ужесточили меры безопасности. Однако мэр столицы, по всей вероятности, не воспринимает всю опасность ситуации всерьез. В понедельник, 16 марта, Виталий Кличко опубликовал в соцсети фото в футболке, надпись на которой гласит: "Квентин Карантино". 

Во вторник, 17 марта, стало известно о второй жертве китайской заразы в Незалежной. 

Ксения АНДРЕЕВА

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