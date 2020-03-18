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Украина обложит спецпошлиной российскую лампочку Ильича и уголь

Украина обложит спецпошлиной российскую лампочку Ильича и уголь
Фото: pixabay.com
Послабление сделано только для самых ценных пород твердого топлива

Украина с 1 апреля ввела на 65% специальную пошлину на поставки из России электроэнергии и угля. С такой инициативой выступил глава минэкономики страны Игорь Петрашко, кабмин его поддержал.

Данная мера не коснется антрацитового и коксующегося угля.

"Предлагается ввести специальную пошлину на отдельные товары происхождением из РФ, которые ввозятся на таможенную территорию Украины, – для электрической энергии согласно кодам и всех типов угля, кроме антрацита и коксующегося угля – в размере 65% с 1 апреля 2020 г. ", – цитирует "Укринформ" министра.

Напомним, правительство Незалежной в октябре прошлого года установило 2% -ную пошлину на импорт "лампочки Ильича" из России, что вызвало бурю негодования у местных энергетиков.

В конце декабря президент страны Владимир Зеленский подписал поправки в закон "О рынке электрической энергии", в рамках которого был запрещен импорт электроэнергии из РФ по двусторонним договорам.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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